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Документальный фильм о Бритни Спирс раскроет подробности скандала с отцом
Источник материала: ОНТ
The New York Times анонсировал выход документального фильма «Framing Britney Spears», посвящённого частной жизни и творчеству певицы,
Авторы фильма расскажут историю взлёта и падения поп-иконы нулевых: о первом успехе, внезапно нахлынувшей популярности и невозможности справиться с ней, депрессиях, злоупотреблении алкоголем, неудачном браке.
Также создатели уделят особое внимание истории о том, как отец певицы стал ее опекуном и получил абсолютный контроль над творческой и личной жизнью Бритни Спирс. Девушка несколько раз пыталась через суд добиться отмены отцовской опеки, но пока результатов это не принесло. После того, как фанаты узнали о том, что права их кумира притесняют, в социальных сетях возникло движение #FreeBritney.
Документальный фильм выйдет уже 5 февраля на Hulu.
Фото: AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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The New York Times анонсировал выход документального фильма «Framing Britney Spears», посвящённого частной жизни и творчеству певицы, рассказывает журнал Tatler. Авторы фильма...
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