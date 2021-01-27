Документальный фильм о Бритни Спирс раскроет подробности скандала с отцом

Источник материала: ОНТ

The New York Times анонсировал выход документального фильма «Framing Britney Spears», посвящённого частной жизни и творчеству певицы, рассказывает журнал Tatler.

Авторы фильма расскажут историю взлёта и падения поп-иконы нулевых: о первом успехе, внезапно нахлынувшей популярности и невозможности справиться с ней, депрессиях, злоупотреблении алкоголем, неудачном браке.

Также создатели уделят особое внимание истории о том, как отец певицы стал ее опекуном и получил абсолютный контроль над творческой и личной жизнью Бритни Спирс. Девушка несколько раз пыталась через суд добиться отмены отцовской опеки, но пока результатов это не принесло. После того, как фанаты узнали о том, что права их кумира притесняют, в социальных сетях возникло движение #FreeBritney.









Документальный фильм выйдет уже 5 февраля на Hulu.

Фото: AP Photo / Invision/Jordan Strauss

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