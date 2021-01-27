Названы имена туристов, которые полетят на корабле SpaceX к МКС

Источник материала: ОНТ

Компания Axiom Space объявила имена космических туристов, которые в 2021 году отправятся на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию, сообщает РБК.

В числе тех, кто отправится на МКС, инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командиром экипажа назначен бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас занимает должность вице-президента Axiom Space.

В марте прошлого года Axiom Space договорилась со SpaceX, принадлежащей Илону Маску, о доставке трех космических туристов на Международную космическую станцию, где они проведут восемь дней.

Фото: tehnot.com

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