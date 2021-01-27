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5 детей-вундеркиндов с печальной судьбой

27.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 детей-вундеркиндов с печальной судьбой

Ещё в детстве у них обнаружились удивительные таланты, но это не принесло им счастья. О трагических судьбах детей-вундеркиндов читайте в нашем материале. 

Поэтесса Нина Турбина получила награду «Золотой Лев» в 12 лет. Для сравнения, Анна Ахматова удостоилась этой чести в 60. Стихи девочка начала сочинять в 4 года. Пока малышка не умела писать, под её диктовку записывала мама. 


Её первый сборник стихов вышел, когда Нине было 8 лет, и был переведен на 12 языков. Глубокими и совсем не детскими строками восхищались многие, юную поэтессу даже пригласили на несколько ролей в кино. 

Жизнь Нины Турбиной закончилась в 27 лет, когда она выпала из окна 5-го этажа. Случайно или намеренно – неизвестно. У девушки были проблемы психологического характера и она злоупотребляла алкоголем. 


Юным «Моцартом» называли Алексея Султанова. С 5-летнего возраста мальчик поражал своей виртуозной игрой на пианино. В 8 лет ему удавалась исполнять сложнейшие произведения, в 19 Алексей вошёл в ТОП-40 талантливейших пианистов мира. В 32 года пианист перенес несколько инсультов, ослеп на левый глаз. Парализована была вся левая сторона его тела. С инвалидного кресла ему встать так и не удалось, он ушёл из жизни через несколько лет. Гениальному пианисту было всего 35. 



Более 160 иллюстраций для культового романа «Мастер и Маргарита» сделала талантливая художница Надежда Рушева. Девочка начала рисовать в раннем детстве. В первом классе за один вечер создала 36 графических рисунков к сказке о царе Салтане. Родители поняли, что у малышки талант. На выставки Надежды приезжали из других городов, пресса любила писать про юную художницу. Жизнь девушки оборвалась в 17 лет из-за врождённой аневризмы головного мозга.


 

Уникальные математические способности Павла Коноплёва вызывали восторг у журналистов. Уже в трехлетнем возрасте мальчик решал сложнейшие задачи, в 15 лет поступил в институт, а в 18 лет учился в аспирантуре. Психика вундеркинда не выдержала таких нагрузок. В 29 лет Павел Коноплёв скончался от легочного тромба в психиатрической клинике. 



Полтавская художница Саша Путря прожила всего 12 лет. Девочка скончалась от лейкемии, которую обнаружили у малышки в пятилетнем возрасте. За свою короткую жизнь Саша успела создать более 2200 работ. С 1989 по 2005 года состоялось 112 персональных выставок художницы в 10 странах. Про её судьбу снято несколько документальных фильмов. 



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Ещё в детстве у них обнаружились удивительные таланты, но это не принесло им счастья. О трагических судьбах детей-вундеркиндов читайте в нашем материале.  Поэтесса...
 
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