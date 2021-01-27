Смертельная авария на проспекте Дзержинского: погибла девушка на Hyundai (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Сергей сообщил корреспонденту Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Дзержинского в Минске. По его словам, автомобиль Hyundai Solaris врезался в мачту уличного освещения.

— ДТП на Дзержинского 92: Solaris в столбе. Смята крыша и водительская стойка, — рассказал собеседник. — Водитель погиб. Судя по следам колес на снегу, машину занесло. Другие автомобили в ДТП не участвовали.





Эту информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Huyndai, девушка 1991 года рождения, двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова в направлении улицы Голубева и у дома №92 совершила наезд на бордюрный камень и далее на осветительную мачту. Водитель скончалась на месте ДТП, — сообщили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

В ГАИ еще раз призвали водителей учитывать складывающуюся погодную обстановку, состояние проезжей части, соблюдайть скоростной режим, не совершать резких маневров.

По информации «Минсктранса» с 5:00 на проспекте Дзержинского, 92 в направлении ДС «Малиновка» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №64. Движение было возобновлено в 5:23

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