ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смертельная авария на проспекте Дзержинского: погибла девушка на Hyundai (видео)

27.01.2021 06:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель Сергей сообщил корреспонденту Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Дзержинского в Минске. По его словам, автомобиль Hyundai Solaris врезался в мачту уличного освещения.

— ДТП на Дзержинского 92: Solaris в столбе. Смята крыша и водительская стойка, — рассказал собеседник. — Водитель погиб. Судя по следам колес на снегу, машину занесло. Другие автомобили в ДТП не участвовали.

Смертельная авария на проспекте Дзержинского: погибла девушка на Hyundai (видео)

Эту информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Huyndai, девушка 1991 года рождения, двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова в направлении улицы Голубева и у дома №92 совершила наезд на бордюрный камень и далее на осветительную мачту. Водитель скончалась на месте ДТП, — сообщили в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

В ГАИ еще раз призвали водителей учитывать складывающуюся погодную обстановку, состояние проезжей части, соблюдайть скоростной режим, не совершать резких маневров.

По информации «Минсктранса» с 5:00 на проспекте Дзержинского, 92 в направлении ДС «Малиновка» из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №64. Движение было возобновлено в 5:23

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель Сергей сообщил корреспонденту Onliner о серьезном ДТП, которое случилось сегодня рано утром на проспекте Дзержинского в Минске. По его словам, автомобиль...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 детей-вундеркиндов с печальной судьбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by