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Минск как ориентир для Москвы: опыт протестов
Источник материала: UDF
Фото: AP / Scanpix
Беларусь как хороший ориентир
В августовских маршах 2020 года участвовало несколько сотен тысяч минчан – это 5-15% населения белорусской столицы. В Москве протестовали от 15 до 40 тысяч – это 0,1-0,3% населения. И этот митинг называют рекордным с 2013 года. То есть минские выступления превысили московские на порядок не только в процентах, но даже в абсолютных числах.
Это отличная иллюстрация того факта, что имперский период нашей истории давно закончен, и пора избавляться от остатков колониального мышления и ориентации на Москву. Во всей этой истории очевидно, что тренды задает Минск.
В эфире телеканала «Дождь» происходящее в Москве – и мирные акции протеста, и полицейское насилие – неоднократно сравнивали с Беларусью: «Избиения дубинками и песни Цоя: Василий Полонский о «Беларуси» в центре Москвы», «Похоже на начало событий в Беларуси». Аналогичная ситуация была и в других медиа.
Еще вчера даже от российских либерал-демократов можно было услышать только «Белоруссия» и великодержавную лекцию о том, почему у них монополия определять, как называть нашу страну правильно. Сегодня приличные российские медиа (тот же Дождь, Медуза, The Insider) де-факто используют оба варианта. А на улицах вообще сразу прыгнули через две ступеньки: от Иркутска до Петербурга и Москвы скандировали «Жыве Беларусь» и использовали бело-красно-белые флаги.
Вывод, выходящий далеко за пределы конкретных протестных акций – с этими россиянами беларусам нечего делить. Хотя бы в идейном и символическом плане. А о прагматических вещах можно столь же прагматично и взаимовыгодно договориться – Бабарико знает, как.
Беларусь как плохой ориентир
При этом Беларусь выступает и как угрожающий образец масштабных репрессий. «До беларусской жести, к счастью, далеко – по крайней мере, пока», характеризует ситуацию российских журналист Алексей Пивоваров (youtube-канал «Редакция»).
Возможно, российские власти учатся на беларусском негативном примере, когда стремятся не перегнуть палку. По крайней мере пока не было сообщений о массовых пытках задержанных и прочих зверствах, а многих так и вовсе отпускали после задержания.
Самым жестким поведением российской полиции при подавлении протестов остается единственный удар ногой в живот жительницы Санкт-Петербурга. Как следует из распространенной позже аудиозаписи, к ней в больницу приехал извиняться начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга: «Мы проводим проверку, чтобы разобраться… и принять жесткие адекватные меры реагирования. Чтобы вы четко понимали: … это не наши методы, не наши механизмы, мы так не работаем».
Сам факт распространения такой аудиозаписи, равно как и сдержанное поведения российской полиции на митингах, свидетельствуют о том, что из беларусского опыта в Кремле сделаны выводы. Излишне антагонизировать общество опасно, и чрезмерное насилие полиции на уличных акциях не гасит их, а только распаляет, и ведет к неприятным для власти долгосрочным последствиям.
Тактические угрозы
Тактически российские протесты могут выглядеть совсем не на пользу беларусам. Для авторитариев это отличный повод солидаризироваться, и Лукашенко наверняка не раз воспользуется этим, обращаясь к российской аудитории. Мол, и у вас, и у нас протестуют всякие отщепенцы, науськанные проклятым Западом, будем вместе бороться с этой заразой.
Для российской власти солидаризация протестующих в Москве с протестующими в Минске – это тоже наглядный пример, почему опасно поддерживать противников Лукашенко. Несмотря на то, что он не выполняет договоренности и своим существованием на посту генерирует нестабильность.
Вот и Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления и член Координационного совета, прямо солидаризировался с российскими протестующими – после нескольких месяцев доброжелательных призывов к российскому руководству начать диалог. Такая смена риторики ясно подтверждает: экс-дипломат Латушко (а возможно и все окружение Тихановской) оставили бесплодные попытки наладить контакт с руководством России, по крайней мере на данном этапе.
Стратегические перспективы
Стратегически же российские протесты играют Беларуси на руку. Ослабление власти Путина, со всеми его неоимперскими амбициями – это ровно то, что было бы полезно для нормального развития независимой Беларуси. Россия, вероятно, всегда будет оставаться тяжелым соседом, и многочисленные сложности в отношениях никуда не денутся. Однако вполне может измениться российская власть и ее курс.
При Путине Россия предпочитает заниматься глобальными геополитическими прожектами – от Украины до Сирии. Будь то личное представление Путина о своей исторической миссии или советы политтехнологов про «маленькую победоносную войну» для подъема рейтинга. В то время как в самой России накапливаются негероические, но реальные проблемы: бедность, плохая инфраструктура, коррупция, преступность.
Навальный не раз обращал на это внимание, да и в целом любая власть после Путина должна будет ребалансировать свои приоритеты и заняться внутрироссийскими делами. С точки зрения Беларуси, это оптимальное развитие событий. Какие-то бонусы от России, вроде энергетических субсидий, и так с каждым годом сокращаются. Так что отсутствия проблем и угроз уже будет достаточно. Можно сказать, что снижение силовой угрозы от соседства с Россией – стратегически главная задача в беларусско-российских отношениях.
Да и вообще демократия – просто более предсказуемый режим. При действующих демократических институтах, с их системой сдержек и противовесов, решения вроде силового захвата Крыма не принимаются за ночь одним лицом. В этом смысле демократизация России поможет обеспечить устойчивость и предсказуемость восточного вектора беларусской внешней политики.
Совершенно аналогично Россия заинтересована в демократизации Беларуси. Так что солидарность протестующих будет продолжаться.
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Российские власти учатся на беларусском негативном примере
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