Карбалевич: Российские протесты лечат психологическую травму Лукашенко

Источник материала: UDF



Валерий Карбалевич. Фото: Свободные новости

Свободных новостях

«До сих пор Путин смотрел на события в Беларуси слегка снисходительно, покровительственно, - пишет Карбалевич. - Дескать, вляпался ты, Александр Григорьевич, в неприятную историю по собственной, скажем мягко, недальновидности. Позиция российских СМИ была примерно такая: да, конечно, революция в Беларуси организована Западом, но есть и внутренние причины. Поэтому время от времени Москва критиковала «излишнюю жесткость» белорусских сотрудников МВД.



Теперь ситуация поменялась. Белорусский и российский режимы оказались в одном окопе, на одной «неправильной стороне истории». Как ранее отмечал Лукашенко, будет время, когда нам с Путиным придется спиной к спине стать и отстреливаться. Возможно, такое время приближается.



Отныне прежнюю линию в отношении Беларуси Кремлю будет проводить трудно. Практически это означает, что поддержка Москвой беларусского режима станет безусловной. Ибо до сих пор Кремль выдвигал перед Лукашенко какие-то условия в обмен на поддержку, настаивал на проведении конституционной реформы, досрочных президентских выборов и пр.



Теперь же Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти или к диалогу с народом. Ведь сам Кремль оказался в похожем положении. Но ни на какой диалог со своим обществом он идти не собирается, ибо также не воспринимает российский народ в качестве политического субъекта. Так как он может что-то требовать от Лукашенко?



Кроме того, российские протесты — это своеобразное лекарство для Лукашенко от перенесенной им психологической травмы. Ведь и заклятый друг Путин оказался в остром конфликте с народом. Думаю, дело не дойдёт до того, чтобы кремлевскому обитателю пришлось одевать бронежилет. Но прибегать к помощи ОМОНа уже приходится. Не удивлюсь, если Лукашенко покровительственно предложит Путину какую-нибудь помощь или поделится богатым опытом подавления протестов».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Российские протесты лечат психологическую травму Лукашенко Оказывается, революция заразна. Только придушили протесты в Беларуси, как они вспыхнули в России.