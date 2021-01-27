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Карбалевич: Российские протесты лечат психологическую травму Лукашенко

27.01.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: Российские протесты лечат психологическую травму Лукашенко
Валерий Карбалевич. Фото: Свободные новости
Политолог Валерий Карбалевич пояснил в колонке на Свободных новостях, что означают российские протесты для Беларуси.

ГосСМИ Беларуси восприняли протесты в России с радостью, считает политолог. Мол, Лукашенко с самого начала заявил, что организованный Западом взрыв протеста в Беларуси на самом деле был направлен против России, и вот подтверждение. Радость официального Минска понятна, отмечает Карбалевич: «После 23 января российский протест как бы делегитимизирует в глазах Кремля белорусский протест».

«До сих пор Путин смотрел на события в Беларуси слегка снисходительно, покровительственно, - пишет Карбалевич. - Дескать, вляпался ты, Александр Григорьевич, в неприятную историю по собственной, скажем мягко, недальновидности. Позиция российских СМИ была примерно такая: да, конечно, революция в Беларуси организована Западом, но есть и внутренние причины. Поэтому время от времени Москва критиковала «излишнюю жесткость» белорусских сотрудников МВД.

Теперь ситуация поменялась. Белорусский и российский режимы оказались в одном окопе, на одной «неправильной стороне истории». Как ранее отмечал Лукашенко, будет время, когда нам с Путиным придется спиной к спине стать и отстреливаться. Возможно, такое время приближается.

Отныне прежнюю линию в отношении Беларуси Кремлю будет проводить трудно. Практически это означает, что поддержка Москвой беларусского режима станет безусловной. Ибо до сих пор Кремль выдвигал перед Лукашенко какие-то условия в обмен на поддержку, настаивал на проведении конституционной реформы, досрочных президентских выборов и пр.

Теперь же Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти или к диалогу с народом. Ведь сам Кремль оказался в похожем положении. Но ни на какой диалог со своим обществом он идти не собирается, ибо также не воспринимает российский народ в качестве политического субъекта. Так как он может что-то требовать от Лукашенко?

Кроме того, российские протесты — это своеобразное лекарство для Лукашенко от перенесенной им психологической травмы. Ведь и заклятый друг Путин оказался в остром конфликте с народом. Думаю, дело не дойдёт до того, чтобы кремлевскому обитателю пришлось одевать бронежилет. Но прибегать к помощи ОМОНа уже приходится. Не удивлюсь, если Лукашенко покровительственно предложит Путину какую-нибудь помощь или поделится богатым опытом подавления протестов».


Для протестующих в Беларуси российские события стали стимулом и надеждой, считает Карбалевич. Если в России развитие событий пойдет по нарастающей, то это станет вдохновляющим примером. И тогда «горячая весна» обеспечена.
 
Теги: Минск
 
 
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Оказывается, революция заразна. Только придушили протесты в Беларуси, как они вспыхнули в России.
 
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