ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как узнать, что соседи «воруют» ваш Wi-Fi

27.01.2021 07:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Как узнать, что соседи «воруют» ваш Wi-Fi
Иллюстративное фото
Очень часто бывает так, что скорость интернета на деле заметно ниже, чем заявлено провайдером. Особенно это заметно в случае подключения к сети через Wi-Fi. Иногда причиной этой ситуации может стать использование вашей Wi-Fi сети соседями. И именно на этот случай эксперты рассказали, как узнать, что живущие рядом люди «воруют» ваш интернет.

Журналисты Business Insider пишут, что для проверки сгодится несколько методов. Один из них — зайти в панель управления роутером. Там можно посмотреть, какие именно устройства сейчас подключены и отключить их по мере необходимости.

Ещё одним действенным способом является отключение всех своих устройств от роутера. После этого необходимо посмотреть на огоньки на его корпусе. Если вы увидите, что сеть продолжает использоваться, то это значит, что кто-то использует ваш Wi-Fi без вашего ведома.

Также специалисты посоветовали воспользоваться специальными приложениями. Они умеют определять, какие девайсы подключены к Wi-Fi сети. С их помощью вы точно сможете выяснить, какие устройства имеют доступ к вашему роутеру.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказалось, что это не так уж и сложно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lifan будет выпускать электрокары под контролем Geely
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by