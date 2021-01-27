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Как узнать, что соседи «воруют» ваш Wi-Fi
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Журналисты Business Insider
Ещё одним действенным способом является отключение всех своих устройств от роутера. После этого необходимо посмотреть на огоньки на его корпусе. Если вы увидите, что сеть продолжает использоваться, то это значит, что кто-то использует ваш Wi-Fi без вашего ведома.
Также специалисты посоветовали воспользоваться специальными приложениями. Они умеют определять, какие девайсы подключены к Wi-Fi сети. С их помощью вы точно сможете выяснить, какие устройства имеют доступ к вашему роутеру.
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