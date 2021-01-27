Источник материала: UDF



Фото: autohome.com.cn

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Lifan будет выпускать электрокары под контролем Geely Первая полностью электрическая модель уже представлена.

Как сообщает Gasgoo, теперь у бренда два основных инвестора – государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund, которому принадлежит 51 процент акций, и подразделение Geely Technology (49 процента акций). Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology и отвели ей роль производителя электрокаров для таксопарков.Lifan Technology обзавелся новым логотипом и уже представил свою первую модель, у которой пока нет называния: это электрическая модификация минивэна Geely Jiaji, дебютировавшего в 2018 году. В Китае уже продается электрокар на базе Jiaji – он называется Maple 80V и предназначен для частных покупателей. Электрокар Lifan отличается от 80V шильдиками и адресован корпоративным клиентам.Электрический минивэн доступен в шести- и семиместном исполнении. В движение его приводит 136-сильный электромотор, установленный на передней оси, который позволяет электрокару развить скорость до 130 километров в час.Емкость батареи в Lifan пока не раскрывают, зато утверждают, что на одной зарядке минивэн может проехать около 400 километров по циклу NEDC. Особенность электромобиля заключается в том, что у него сменный аккумулятор – разрядившуюся батарею можно заменить на новую на специально оборудованной станции всего за 60 секунд.В Китае уже существует сеть из 130 станций по автоматической экспресс-замене аккумуляторов на электрокарах – ее развернула компания Nio. На станциях используются роботы, которые производят замену батарей за три минуты.Осенью 2020 года Geely объявила о планах развернуть собственную сеть и обогнать Nio по числу станций – их будет насчитываться около пяти тысяч. Тогда же в Цзинане появилась первая демонстрационная станция Geely, на которой два робота меняют батареи всего за 30 секунд.