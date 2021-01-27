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«Свайпай и пиши, но я пока в СИЗО». В Tinder появились профили задержанных студентов
Источник материала: Tut.by
Трое из задержанных 12 ноября студентов, которые до сих пор находятся в СИЗО, «зарегистрировались» в приложении для романтических знакомств Tinder. Речь идет о Глебе Фицнере, Ксении Сыромолот и Егоре Канецком. Конечно, они сделали это не сами. Кто придумал такую акцию и в чем ее смысл, рассказывает 42.TUT.BY.
Девять студентов, а также члена Координационного совета и представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алану Гебремариам
Чтобы поддержать ребят, попавших в СИЗО, организация «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» придумала акцию — завести профили якобы от лица ребят в Tinder. В описаниях указано, что владельцы профилей находятся в СИЗО, а также есть краткая информация об их задержании.
Профили ребят должны напомнить, что им можно отправить письмо или открытку в СИЗО. Если же этот вариант не подойдет «свайпнувшему» заключенного под стражу, то он или она могут вместо этого написать пару строк в самом мобильном приложении. Конечно, задержанные не смогут прочесть сообщение прямо сейчас, но это должно, по мнению создателей профилей, поднять студентам настроение в будущем.
После того как ребята окажутся на свободе, сторонники «Задзіночання беларускіх студэнтаў» передадут им логины и пароли от аккаунтов.
Сами студенты о своем появлении в приложении для знакомств не знают. Организация подготовила для них такой сюрприз по освобождении из-под стражи.
О том, есть ли у ребят реальные пары, в «Задзіночанні беларускіх студэнтаў» не задумывались. Считают, по профилям ясно, что романтического подтекста они не несут. Это своеобразная форма выражения солидарности, чтобы мотивировать людей отправлять письма и открытки. «Никаких нюдсов мы никому не присылаем», — добавляют в организации.
Следующим по плану появится тиндер-аккаунт Аланы Гебремариам. Он пока в разработке. В «Задзіночанні беларускіх студэнтаў» говорят, что сперва решили проверить, «зайдут» ли людям первые три аккаунта: все-таки для создания профилей нужно время и вдохновение.
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Такую необычную инициативу поддержки придумали в «Задзіночанні беларускіх студэнтаў».
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