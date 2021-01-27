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«Свайпай и пиши, но я пока в СИЗО». В Tinder появились профили задержанных студентов

27.01.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое из задержанных 12 ноября студентов, которые до сих пор находятся в СИЗО, «зарегистрировались» в приложении для романтических знакомств Tinder. Речь идет о Глебе Фицнере, Ксении Сыромолот и Егоре Канецком. Конечно, они сделали это не сами. Кто придумал такую акцию и в чем ее смысл, рассказывает 42.TUT.BY.


Скриншот Tinder

Девять студентов, а также члена Координационного совета и представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алану Гебремариам задержали 12 ноября. Через некоторое время им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 12 января стало известно, что меру пресечения в виде заключения под стражу для студентов продлили. Правда, на разный срок.

Чтобы поддержать ребят, попавших в СИЗО, организация «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» придумала акцию — завести профили якобы от лица ребят в Tinder. В описаниях указано, что владельцы профилей находятся в СИЗО, а также есть краткая информация об их задержании.


Скриншот Tinder

Скриншот Tinder

Профили ребят должны напомнить, что им можно отправить письмо или открытку в СИЗО. Если же этот вариант не подойдет «свайпнувшему» заключенного под стражу, то он или она могут вместо этого написать пару строк в самом мобильном приложении. Конечно, задержанные не смогут прочесть сообщение прямо сейчас, но это должно, по мнению создателей профилей, поднять студентам настроение в будущем.

После того как ребята окажутся на свободе, сторонники «Задзіночання беларускіх студэнтаў» передадут им логины и пароли от аккаунтов.


Скриншот Tinder

Скриншот Tinder

Сами студенты о своем появлении в приложении для знакомств не знают. Организация подготовила для них такой сюрприз по освобождении из-под стражи.

О том, есть ли у ребят реальные пары, в «Задзіночанні беларускіх студэнтаў» не задумывались. Считают, по профилям ясно, что романтического подтекста они не несут. Это своеобразная форма выражения солидарности, чтобы мотивировать людей отправлять письма и открытки. «Никаких нюдсов мы никому не присылаем», — добавляют в организации.


Среди интересов Глеба Фицнера указаны политика, волонтерство, языковой обмен. Скриншот Tinder

Профиль четверокурсника МГЛУ пока единственный на белорусском языке. Скриншот Tinder

Следующим по плану появится тиндер-аккаунт Аланы Гебремариам. Он пока в разработке. В «Задзіночанні беларускіх студэнтаў» говорят, что сперва решили проверить, «зайдут» ли людям первые три аккаунта: все-таки для создания профилей нужно время и вдохновение.

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Теги: знакомства
 
 
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Такую необычную инициативу поддержки придумали в «Задзіночанні беларускіх студэнтаў».
 
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