Это нормально - дверь для дома из ПВХ? Разобрались, сколько это стоит и в чем экономия

Источник материала: Tut.by

В последнее время в проектах частных домов мы часто видим входные двери из ПВХ. Если сравнить их стоимость с качественными металлическими дверями, то можно заметить, что они дешевле. Однако является ли цена единственным их плюсом? Разбираемся, чем еще хороши пластиковые двери, сколько стоят и как выбрать качественные.



Фото: archiexpo.com

Сразу скажем, что самые дешевые пластиковые двери не стоит рассматривать как конкурента стальным или алюминиевым дверям. Для них производители используют ПВХ-профили, в том числе заменяя дверной профиль на оконный, который не предназначен для интенсивного использования. Такие изделия не выдерживают интенсивной эксплуатации и не могут быть оснащены надежными приборами запирания. Их единственный плюс — цена, а в плане эксплуатации это решение недолговечное.



Фото: zaggo.ru

Хорошая пластиковая входная дверь обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами, ее не так-то и просто взломать. Все потому, что для ее производства применяется профильная система именно для входных дверей (только в этом случае можно говорить о конкурентоспособности ПВХ-дверей).



Фото: zaggo.ru

— Применяется профиль, похожий на оконный, но только более массивный, — объясняет разницу Никита Костевич, специалист компании «Светопрозрачные технологии». — Если высота оконного профиля 63 мм, то дверного — 116 мм. И для армирования используется другой, более толстый металл (толщиной 2 мм). Эти изделия рассчитаны на то, что ими будут часто пользоваться, часто оставлять в открытом положении.

Дверной профиль прочнее и устойчивее к перепадам температуры оконного (их линейные размеры меняются меньше, чем в случае обычного ПВХ). Некоторая деформация может быть, особенно это касается профиля 58 мм с ламинацией. Но если стоит многозапорный замок, это никак не повлияет на герметичность двери.

По теплоизоляционным свойствам двери из ПВХ сопоставимы с оконным профилем: теплопотери минимальны, и практически исключено промерзание двери зимой даже в условиях Севера. Похожие показатели будут и у качественных металлических дверей с терморазрывом, но двери из ПВХ дешевле.



Фото: zaggo.ru

Для Беларуси оптимальной считается система с монтажной глубиной от 70 мм, с четырьмя/пятью внутренними камерами. Для веранды или входного холодного тамбура можно выбрать профили монтажной глубиной 58 мм и однокамерный стеклопакет. Конструкция обойдется дешевле, но стоит предупредить, что снизится тепло- и звукоизоляция.

В любом случае, установив пластиковую дверь, можно не бояться, что по дому будут гулять сквозняки: ПВХ-створка оснащена двумя контурами эластичных уплотнителей и прижимной фурнитурой, поэтому притвор полностью герметичен.

Пластиковые двери могут открываться внутрь или наружу, включать одну или две створки.



Фото: zaggo.ru

Хорошая дверь не выглядит как больничная. ПВХ-профиль можно заламинировать в любой цвет, с текстурой разных пород дерева. Дверь также может иметь сложный рисунок переплета благодаря горизонтальным импостам и/или встроенным в стеклопакет шпросам.



Фото: oplot.by

Для заполнения дверей из профилей ПВХ можно использовать и сэндвич-панели. Однако такой вариант чаще выбирают для хозпостроек. Для парадного входа в дом предпочитают дверь с затемненным стеклопакетом.

По поводу противовзломности специалисты говорят следующее: если ставить многозапорный замок, то взломать дверь будет не так-то и просто. Дополнительная защита — установка бронестекла.





Важный вопрос: а как сделать в таких дверях порог? Пластик все же не самый твердый материал, и если на него наступать, то он рано или поздно сломается.







Решение для безбарьерной среды от Roto

— Можно поставить алюминиевый порог, он более износостойкий, — говорит Никита Костевич. — Однако с ним не получится добиться полной герметичности. Зимой при низких температурах это будет местом продувания. Такой порог будет уместен для дверей в магазине, кафе или офисе с большой проходимостью.



Алюминиевый порог. Фото: Никита Костевич



Пластиковый порог. Фото: Никита Костевич

Для жилых домов советую цельнозамкнутую коробку, когда порог является частью рамы. Чтобы он не повреждался, дверь устанавливают таким образом, чтобы напольное покрытие со стороны помещения и крыльца было на одном уровне с порогом или минимизировало перепад высоты.

От чего зависит цена?

Стоимость двери зависит от ширины профиля. Чем он толще, тем прочнее и теплее. Самый дешевый вариант — 58 мм. Самые ходовые — 70-й и 76-й профиль.

На цену влияет цвет двери — самые дешевые имеют «родной» белый цвет. Белая бюджетная дверь будет стоить примерно 190 долларов.



Фото: zaggo.ru

На стоимость влияет выбор замка: это может быть дешевая одноточечная система запирания или многозапорная (4−5 точек). Последняя будет дороже примерно на 30 долларов, но гораздо эффективнее.

Можно доплатить и сделать одностороннюю ламинацию, а можно заказать двустороннюю. Цветная дверь с хорошим замком и нормальным стеклопакетом стоит 300−340 долларов.

Дверь с импостами разной конфигурации, с хорошим многозапорным замком, двусторонней ламинацией, теплым профилем и мультифункциональным стеклопакетом будет стоить порядка 480 долларов (цены приводятся без стоимости монтажа по курсу на 26.01.2021).



Фото: zaggo.ru

Более дорогой, но очень интересный вариант — двери ПВХ с алюминиевыми накладками. Система получила название AluClip. В системе удачно соединяются два материала — теплый профиль ПВХ и окрашенный алюминий.



Фото: archiexpo.com



Фото: archiexpo.com

Ориентировочная цена за входную дверь стандартных размеров из профиля KBE 76 мм и алюминиевой накладкой с улицы (белый профиль внутри), с теплым двухкамерным стеклопакетом 48 мм, хорошим многозапорным замком будет стоить в районе 560 долларов. Ламинация в нужный цвет с внутренней стороны дома будет стоить еще 30 долларов. Плюс монтаж.