Девять самых заметных заведений, которые закрылись недавно

Источник материала: Tut.by

Кажется, новости о закрытии заведений сейчас никого не удивляют. И хоть проекты в Минске закрывались всегда, сейчас это носит особенно массовый характер. Рассказываем о самых заметных местах, которые прекратили работать в последнее время.

Bistro de Luxe





Bistro de Luxe открылось в 2010 году. Заведение было классическим рестораном французской кухни с белыми скатертями и достойным сервисом. О его закрытии стало известно в декабре прошлого года. В тот же день о прекращении существования объявили еще несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева, которые мы упомянем ниже.

ID Bar



Фото: idbar.by

ID Bar закрылся в ноябре, хотя и удивительно, что проект держался в строю последние пару лет. С появлением в городе все новых и новых заведений легендарное место десятых отошло у горожан на второй план. На его месте планируется открыть новое пивное заведение.

Tapas Bar





Tapas Bar — заведение с испанским колоритом, которое работало на улице Интернациональной 10 лет. Паэлья, паста, тапасы и атмосфера маленького уютного кафе на берегу Испании — вот за что проект любили минчане. Однако, как и другие бывшие проекты Вадима Прокопьева, бар объявил о закрытии полтора месяца назад.

BarDuck





Известный столичный коктейльный бар BarDuck с Интернациональной, 25а закрылся после семи лет работы. Представители места написали, что семь лет дружбы с гостями пролетели незаметно, и пообещали новый проект.

Кофейня «26»





Кофейня «26» с улицы Свердлова, 26 закрылась 10 января. Ее представители написали, что почти пять лет они открывали двери кофейни для гостей каждый день и старались учиться и делать что-то новое и интересное. Владельцы отметили, что однажды увидятся с гостями вновь, но уже в другом проекте.

Mai Thai





Mai Thai — ресторан тайской кухни с улицы Кирова, 11. Он проработал пять лет и закрылся в тот же день, что и другие проекты владельцев, которым последнее время принадлежали Bistro de Luxe, Tapas Bar, Pelican. Однако из всех проектов это единственный бренд, который продолжает функционировать: точка есть на фудкорте ТРЦ Palazzo.

Pelican





Pelican — самый свежий проект Вадима Прокопьева из перечисленных. Это пиано бар с коктейлями и отдельной комнатой для курения. Он открылся в 2018 году и принимал гостей два года до момента закрытия.

MJOD





Бар с пиццей и пивом проработал в столице совсем немного — около полугода. Он стал одним из тех мест, которые рискнули открыться в начале пандемии, когда другие заведения уходили на каникулы. Однако в ноябре представители MJOD написали, что вынуждены закрыться на неопределенный срок, который длится до сих пор.

el Pushka





Владельцы мексиканского бара el Pushka c пл. Свободы, 23 объявили о его закрытии буквально вчера. Они написали, что «Пушка» будет ждать лучших времен, чтобы „выстрелить“ снова. Но не сейчас и не здесь».

Напомним, в столице по-прежнему временно не работают такие известные заведения, как Svobody.4, Brioshe Bistro и другие. Гости надеются на их скорое возвращение в строй.