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Девять самых заметных заведений, которые закрылись недавно
Источник материала: Tut.by
Кажется, новости о закрытии заведений сейчас никого не удивляют. И хоть проекты в Минске закрывались всегда, сейчас это носит особенно массовый характер. Рассказываем о самых заметных местах, которые прекратили работать в последнее время.
Bistro de Luxe
Bistro de Luxe открылось в 2010 году. Заведение было классическим рестораном французской кухни с белыми скатертями и достойным сервисом. О его закрытии стало известно в декабре прошлого года. В тот же день о прекращении существования объявили еще несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева, которые мы упомянем ниже.
ID Bar
ID Bar закрылся в ноябре, хотя и удивительно, что проект держался в строю последние пару лет. С появлением в городе все новых и новых заведений легендарное место десятых отошло у горожан на второй план. На его месте планируется открыть новое пивное заведение.
Tapas Bar
Tapas Bar — заведение с испанским колоритом, которое работало на улице Интернациональной 10 лет. Паэлья, паста, тапасы и атмосфера маленького уютного кафе на берегу Испании — вот за что проект любили минчане. Однако, как и другие бывшие проекты Вадима Прокопьева, бар объявил о закрытии полтора месяца назад.
BarDuck
Известный столичный
Кофейня «26»
Кофейня «26» с улицы Свердлова, 26
Mai Thai
Mai Thai — ресторан тайской кухни с улицы Кирова, 11. Он проработал пять лет и закрылся в тот же день, что и другие проекты владельцев, которым последнее время принадлежали Bistro de Luxe, Tapas Bar, Pelican. Однако из всех проектов это единственный бренд, который продолжает функционировать: точка есть на фудкорте ТРЦ Palazzo.
Pelican
Pelican — самый свежий проект Вадима Прокопьева из перечисленных. Это пиано бар с коктейлями и отдельной комнатой для курения. Он открылся в 2018 году и принимал гостей два года до момента закрытия.
MJOD
Бар с пиццей и пивом проработал в столице совсем немного — около полугода. Он стал одним из тех мест, которые рискнули открыться в начале пандемии, когда другие заведения уходили на каникулы. Однако в ноябре представители MJOD написали, что вынуждены закрыться на неопределенный срок, который длится до сих пор.
el Pushka
Владельцы мексиканского бара el Pushka c пл. Свободы, 23
Напомним, в столице по-прежнему временно не работают такие известные заведения, как Svobody.4, Brioshe Bistro и другие. Гости надеются на их скорое возвращение в строй.
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Кажется, новости о закрытии заведений сейчас никого не удивляют. И хоть проекты в Минске закрывались всегда, сейчас это носит особенно массовый характер....
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