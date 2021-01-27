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«Режим не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и насилие в отношении жертв и свидетелей»

27.01.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В очередном докладе правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») указывается, что белорусские власти «используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их применении, в рамках широкомасштабного и жестокого подавления протестного движения».

«Режим не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и насилие в отношении жертв и свидетелей»
Фото носит иллюстративный характер

Попытки добиться правосудия внутри Беларуси Amnesty International расценивает, как «безнадежные», поэтому призвала международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных, пишет «ГА».

Хотя официальный Минск, как указывается в докладе, признал, что с начала демонстраций в августе 2020 года было подано более 900 жалоб на злоупотребления со стороны милиции, в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. При этом были возбуждены сотни уголовных дел в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения.

«С начала послевыборных протестов в Беларуси правозащитные группы собрали доказательства пыток сотен мирных демонстрантов и задокументировали гибель по меньшей мере четырех человек. Мы неоднократно призывали власти провести реальные расследования, чтобы привлечь виновных к ответственности, но на это мало надежды, так как система не только гарантирует анонимность милиции, но и поощряет запугивание и дальнейшее насилие в отношении жертв и свидетелей», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Как отмечается в докладе Amnesty International, вместо того чтобы обеспечить преследование лиц, подозреваемых в нарушении прав человека, Генпрокуратура Беларуси 28 октября 2020 года сообщила, что в отношении протестующих возбуждено 657 уголовных дел, причем более 200 человек уже обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Организации гражданского общества задокументировали десятки дел против мирных демонстрантов, возбужденных по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям.

Беларусь обязана, подчеркивают правозащитники, в соответствии с международным правом защищать права человека, всех лиц, находящихся на ёе территории, включая обеспечение абсолютного запрета пыток, проведение расследования и наказание виновных.

«Беспрецедентные масштабы продолжающихся нарушений прав человека и полная безнаказанность виновных внутри страны требуют принятия или создания международных механизмов расследования и судебного преследования, — заявила Стразерс. — Международное сообщество не может оставаться в стороне».

 
Теги: Минск
 
 
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В очередном докладе правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») указывается, что белорусские власти «используют систему правосудия для...
 
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