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Атмосферные фронты от циклона накроют страну
Источник материала: Навiны
В среду, 27 января, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковщину.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега.
Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого.
Погода в регионах:
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями
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В среду, 27 января, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на...
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