Атмосферные фронты от циклона накроют страну

В среду, 27 января, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковщину.





По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега.

Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого.

Погода в регионах:

Брест -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);

Гомель -1..+1°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 6-11 м/с);

Гродно 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев 0..-2°C (без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Минск -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с.