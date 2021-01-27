Пять телевизоров, которые сейчас выбирают белорусы

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие устройства в разных категориях предпочитают покупать белорусы. Каталог Kupi.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», где некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Мы посмотрели, какие телевизоры оказались в этом списке.

Регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае телевизоры — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.





На первом месте по популярности в категории «Выбор покупателей» оказалась, как ни странно, одна из самых дорогих моделей компании LG с экраном на 55 дюймов. В «Выборе покупателей» чуть ниже в списке отыскалась и еще более дорогая модификация этого же ТВ, но с панелью уже на 65 дюймов.

Наша 55-дюймовая версия может похвастаться разрешением 4K, 10-битной OLED-матрицей, частотой обновления в 120 Гц, поддержкой нескольких форматов HDR, последней версией фирменной операционной системы webOS, динамиками общей мощностью в 40 Вт (включая встроенный сабвуфер), HDMI-портами версии 2.1 — важны для геймеров — игровыми режимами ALLM, VRR, Freesync, а также сертификацией Dolby Atmos и пультом управления Magic Remote, которым взаимодействовать с ТВ можно почти как мышкой.

В отзывах юзеры, ожидаемо, в первую очередь хвалят качество картинки и звука, а также удобство пульта ДУ. Критических недостатков реальные покупатели не выявили.





Если наш первый рассмотренный LG — одна из топовых моделей среди всех конкурентов, то этот Samsung, наоборот, привлекает внимание пользователей в бюджетном сегменте. В «Выборе покупателей» также есть аналогичный телевизор этой же серии, но с увеличенным дисплеем.

Конкретно этот ТВ оснащается ЖК-экраном на 43 дюйма (4K) на 60 Гц с фирменной ОС от производителя — Tizen. HDR-форматы также поддерживаются, но звуковая система куда скромнее, на 20 Вт. HDMI-порты тут версии 2.0 — с учетом того, что картинка выводится максимум при 60 Гц, это не проблема — присутствует и поддержка Dolby Digital.

В отзывах пишут: с учетом цены телевизора качество изображения на высоком уровне. По сравнению с предыдущими моделями от Samsung, система смарт-ТВ работает ощутимо быстрее, бликов экран практически не дает. Минусы, правда, также есть. Например, кому-то не хватает USB-разъемов (в активе только один), еще одного юзера не устроили нестандартные винты для крепления к кронштейну, третьего — пластмассовые ножки для обычной установки.





Наверное, самый миниатюрный ТВ в подборке — с экраном диагональю всего в 24 дюйма производства 2018 года. Впрочем, модель и достаточно доступная по цене. В общем, вариант для кухни.

Краткие характеристики ТВ: ЖК-панель с разрешением HD+, частота обновления — 50 Гц, динамики — 10 Вт, есть смарт-ТВ (на базе уже упомянутого выше Tizen, но старшей версии). К счастью, в наличие два HDMI-порта версии 2.0, USB-разъем, а также Ethernet-порт. От Wi-Fi также не отказались.

Плюсы ТВ, по версии покупателей: быстродействие, удобный интерфейс смарт-ТВ, относительно достойное качество изображения. Минусы: глухой звук, относительно короткий шнур питания (1,2 метра), искажение цветов при просмотре под углом.





Еще одна относительно доступная модель, но уже от LG. Ее начали продавать в 2019 году, так что все основные функции вроде смарт-ТВ на месте (на базе webOS).

Диагональ — 32 дюйма, разрешение — Full HD, частота — 50 Гц. Тем не менее присутствует поддержка HDR. Динамики довольно слабые — только на 10 Вт, но при этом поддерживаются кодеки Dolby Digital и DTS. Из дополнительных плюсов — идущий в комплекте поставке пульт Magic Remote, прямо как в топовом OLED-варианте, о котором говорилось выше.

В отзывах большинство пользователей в первую очередь как раз хвалят пульт ДУ с голосовым управлением, а также быстрый смарт-ТВ. Журят ТВ, например, за бликующий экран, а также толстый корпус. Это может помешать повесить ТВ на стену в той же кухне.





«Свежая» относительно недорогая модель компании 2020 года, которая по цене играет на одном поле с телевизором от Samsung (вторая в нашей подборке).

У «филипса» ЖК-экран на 43 дюйма с 4K-разрешением, поддержкой HDR, частотой обновления в 60 Гц, а также смарт-ТВ. Динамики для этого класса устройств вполне стандартные, на 20 Вт. Разумеется, в активе несколько HDMI-портов, два USB, Ethernet и Wi-Fi. Из дополнительных фишек выделяется, к примеру, поддержка Dolby Atmos и DTS.

В отзывах большинство юзеров говорит, что качеством картинки и звука вполне довольны. Отмечают достаточно широкие углы обзора. Не нравится, скажем, логика расположения элементов настройки в меню: якобы отыскать нужную функцию сложнее, чем у конкурентов. Некоторые пользователи отмечают проблемы с онлайн-кинотеатрами. Так, из-за проприетарной ОС от Philips при просмотре 4K-контента картинка может «отставать» от звука.