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Тест. Героиней какого фильма ты могла бы быть?
Источник материала: Tut.by
Думаем, что не ошибемся, предположив, что иногда вы представляете себя героиней того или иного фильма. Потому что мы делаем так же. Пожить чужой жизнью в выдуманном мире хотя бы пять минут в своем воображении бывает заманчиво. Этот тест расскажет, героиней какого фильма вы могли бы быть.
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Думаем, что не ошибемся, предположив, что иногда вы представляете себя героиней того или иного фильма. Потому что мы делаем так же. Пожить чужой жизнью в выдуманном...
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