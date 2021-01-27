Тест. Героиней какого фильма ты могла бы быть?

Источник материала: Tut.by

Думаем, что не ошибемся, предположив, что иногда вы представляете себя героиней того или иного фильма. Потому что мы делаем так же. Пожить чужой жизнью в выдуманном мире хотя бы пять минут в своем воображении бывает заманчиво. Этот тест расскажет, героиней какого фильма вы могли бы быть.



