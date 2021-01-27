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В Витебске за одну базовую продают руины синагоги, где молилась семья Шагала
Источник материала: Tut.by
Руины Большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске, в которой молилась семья художника Марка Шагала, можно купить на аукционе за одну базовую или взять бесплатно под реализацию проекта. На таких же условиях передают еще 16 памятников архитектуры в области,
Комитет «Витебскоблимущество» и управление культуры облисполкома составили
Памятники архитектуры могут продать за базовую величину или передать в собственность безвозмездно — под реализацию инвестпроекта.
В Витебске находится лишь один из предлагаемых объектов — руины Большой Любавичской синагоги (возле дома № 10 на улице Революционной). Сегодня это единственный в городе пример, как выглядел молитвенный еврейский дом.
Кирпичное здание синагоги
В 1923 году Большую Любавичскую синагогу закрыли, в здании поместился аэроклуб, потом здесь был Дом культуры, и, в конце концов, склады. Сегодня бывший дом молитвы заброшен и находится в аварийном состоянии: сохранились только стены и фасад, частично — перекрытия.
Летом 2019 года возле заброшенного здания
Краеведы и историки сделали специальную информационную табличку, которую поместили на фасаде здания.
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Руины Большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске, в которой молилась семья художника Марка Шагала, можно купить на аукционе за базовую...
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