В Витебске за одну базовую продают руины синагоги, где молилась семья Шагала

Источник материала: Tut.by

Руины Большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске, в которой молилась семья художника Марка Шагала, можно купить на аукционе за одну базовую или взять бесплатно под реализацию проекта. На таких же условиях передают еще 16 памятников архитектуры в области, сообщает «Витебскоблимущество».



Руины Большой Любавичской синагоги на улице Революционной в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

Комитет «Витебскоблимущество» и управление культуры облисполкома составили список неиспользуемых зданий в регионе, которые включены в Государственный список историко-культурного наследия. В него входят 17 объектов, построенных в XVIII—XX веках. Это бывшие дворянские усадьбы, почтовая станция, монастырские постройки, водяная мельница.

Памятники архитектуры могут продать за базовую величину или передать в собственность безвозмездно — под реализацию инвестпроекта.

В Витебске находится лишь один из предлагаемых объектов — руины Большой Любавичской синагоги (возле дома № 10 на улице Революционной). Сегодня это единственный в городе пример, как выглядел молитвенный еврейский дом.

Кирпичное здание синагоги построили , по разным данным, в конце XIX века или в начале ХХ века. В то время в Витебске было более полусотни синагог: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения города. Есть сведения, что этот храм посещал отец Марка Шагала: семья художника жила на соседней Покровской улице.

В 1923 году Большую Любавичскую синагогу закрыли, в здании поместился аэроклуб, потом здесь был Дом культуры, и, в конце концов, склады. Сегодня бывший дом молитвы заброшен и находится в аварийном состоянии: сохранились только стены и фасад, частично — перекрытия.

Летом 2019 года возле заброшенного здания прошел воскресник — волонтеры убрали территорию памятника архитектуры. Горожане собрали столько мусора, что вывозить его пришлось на транспорте.

Краеведы и историки сделали специальную информационную табличку, которую поместили на фасаде здания.