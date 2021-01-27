Санкции ЕС против Беларуси поддержали еще шесть стран













Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.





«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета», – говорится в сообщении.





Напомним, 17 декабря 2020 года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия. В свою очередь, Лукашенко поручил правительству ввести ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.