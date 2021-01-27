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В Сенате США не хватает голосов для импичмента Трампу

27.01.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В верхней палате Конгресса США не хватит голосов для объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сенату, очевидно, не хватит 17 голосов.





Об этом пишет издание The Hill.

Так, республиканец Рэнд Пол 26 января инициировал в Сенате голосование, в ходе которого предложил признать неконституционным процесс импичмента Траму. Его поддержали 45 республиканцев. Вместе с тем, еще 5 оказались на стороне демократов в этом вопросе.
 
Во время голосования к демократам присоединились республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

В Сенате США сейчас по 50 представителей Республиканской партий, 48 - Демократической, 2 - позиционируют себя как независимые. Всего - 100 депутатов. Для того, чтобы принять решение по импичменту, его должны поддержать двумя третями голосов (67 из 100). Итак демократам нужно заручиться поддержкой еще 12 республиканцев.

Ранее сообщалось, что процесс импичмента Трампу стартовал, и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля. Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу снова баллотироваться на пост президента.
 
 
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В верхней палате Конгресса США не хватит голосов для объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сенату, очевидно, не хватит 17 голосов.
 
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