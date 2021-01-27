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Волковыск присоединился к танцевальному флешмобу «Иерусалим»
Источник материала: Хартия'97
Волковыск присоединился к танцевальному флешмобу «Иерусалим»
Жители города начали утро с позитива.
Волковыск присоединяется ко всемирному танцевальному флешмобу.
Песня на языке зулу под названием «Иерусалим — мой дом» со словами «спаси меня», «не оставляй меня» стала мировым хитом и гимном, объединяющим людей в трудные времена. В знак солидарности под нее танцуют сотрудники авиакомпаний, пенсионеры, активисты, медработники в больницах, и абсолютно все слои населения.
На платформе Youtube видеоролики с танцами набирают десятки миллионов просмотров.
Видео с жителями Волковыска опубликовал телеграм-канал
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Жители города начали утро с позитива.
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