﻿ Новый госсекретарь США: мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать ценности, которые есть, а не которые были. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый госсекретарь США: мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать ценности, которые есть, а не которые были

27.01.2021 08:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать свои интересы и ценности в мире такими, какие они есть, а не такими, какими они были. Американское лидерство имеет значение, и мы обладаем уникальной способностью объединять другие страны для решения вызовов и использования возможностей нашего времени», — написал в «Твиттере» новый госсекретарь США Энтони Блинкен, утвержденный на этом посту Сенатом 26 января.

Новый госсекретарь США: мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать ценности, которые есть, а не которые были
Иллюстрация pixabay.com

Ранее были обнародованы ближайшие приоритеты вступивших 20 января в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Среди них — восстановление демократических союзов по всему миру, отстаивание американских ценностей и прав человека. В качестве кандидата в президенты Байден дважды (25 сентября и 27 октября прошлого года) критически высказывался о происходящих в Беларуси событиях, в том числе о готовившейся в тайне инаугурации Александра Лукашенко. В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки «подлинно суверенной демократической Беларуси».

«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он многим пожертвовал», — заверил американский политик.

Предшественник Блинкена Майк Помпео посещал Минск 1 февраля 2020 года. Глава американской дипломатии заявил тогда о значительном прогрессе Беларуси в сфере демократии. Вместе с тем Помпео подчеркнул, что для США приоритетом во всем мире являются права человека, сильное гражданское общество и свобода прессы, поэтому «дальнейший прогресс в этих и других вопросах — единственный способ снять санкции». По его словам, США надеются, что Беларусь примет более жесткие стандарты по борьбе с торговлей людьми, а также сделает больше в отношении свободы вероисповедания. Кроме того, госсекретарь выразил готовность полностью обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам.

4 февраля Александр Лукашенко заявил, что «период холода в белорусско-американских отношениях закончился».

В июне и августе на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступили две партии американской нефти.

Впоследствии Помпео не раз подвергал критике поствыборную ситуацию в Беларуси и требовал освобождения арестованного гражданина США, уроженца Гомеля Виталия Шклярова. Политтехнолог был освобожден после состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео с Лукашенко.

При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении белорусских властей.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы оживим американскую дипломатию, чтобы продвигать свои интересы и ценности в мире такими, какие они есть, а не такими, какими они были.
 
Новости дня
Новости разные
 
Общественность просит депутатов не вводить плату за выезд из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by