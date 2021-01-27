Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Источник материала: Onliner Доброе утро. У нас кофейная тема. Нельзя сказать, что в Беларуси именно этот эксперимент стоял первым в очереди на исполнение, но мы давно хотели попробовать — и у нас получилось. Мы купили один кофе — одного бренда, одной марки и сорта — и приготовили его дешевым и дорогим способом. Результат попробовали сами и поделились с профи.

Что потребовалось для эксперимента.

Кофе

Купили Dallmayr Prodomo. Почему? Потому что его можно найти во всех вариантах: зерно, молотый, в капсуле. На пачке написано 100% арабика, средняя обжарка. Любой другой кофе тоже подойдет.

Вот весь модельный ряд.



Капсульный, молотый, зерно и свежемолотый

Последний в ряду — это небольшая инициатива с использованием ручной кофемолки. Интересно, найдется ли в чашке разница между молотым кофе из пачки и свежемолотым?





Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95.T Dinamica Plus

В прошлом тесте Onliner мы определили: лучший эспрессо и капучино были приготовлены в итальянской кофемашине. Сейчас в наши руки попала машина подешевле — стоит меньше 3 тыс. рублей. Зато новее прошлой — модель 2019 года.

Цветной TFT-экран, пользовательские профили, автоматический капучинатор, 12 напитков в программе. Нас интересует только эспрессо.











Несмотря на наличие пользовательских настроек, мы готовим на заводских: не трогали ни температуру, ни степень помола, ни объем.





И надо сказать, с кривыми руками не все так радужно.

DeLonghi Dedica EC 685.BK

Еще одна модель от DeLonghi, но уже помповая рожковая. Стоит около 600 рублей и выше.













Чем хороша? Узкая — удобно ставить на небольшой кухне. Металлический корпус, поэтому относительно тихая. Красивая, в конце концов.

На корпусе сверху находятся три кнопки: одна порция, две (кнопки программируемые), пар. Трубка пара имеет регулировочное кольцо, позволяющее взбить молоко в пену или просто нагреть.

Из нюансов — пластиковый темпер. У нас был выставочный образец кофемашины, темпер уже не выдержал и сломался. В прошлом году линейку обновили до Delonghi EC 785 — там уже металлический темпер в комплекте.





На рожковой кофемашине мы приготовим две чашки: одна молотого кофе, другая — свежемолотого.

Nespresso Essenza Mini D30

Одна из самых маленьких на рынке. С маленьким баком для воды. Маленькой емкостью для пустых капсул. Ну и прекрасно! Если гонять капсульную кофемашину больше чем в режиме «одна-две порции для одного-двух человек в день», то сломается экономика. Дизайна тоже, правда, нет. Просматривая фото, я не сразу понял, где передняя часть, а где задняя.











У нее нет площадки для подогрева чашечек. Зато есть целых две кнопки — «Эспрессо» и «Лунго». Нам хватит.

Готовим кофе и приглашаем Вику и Веронику.





Подаем по порядку (автомат, рожковая молотый, рожковая свежемолотый и капсульная), но девушки об этом не знают.





Выбор Вики

«Что такое кофе? Это бодрящий напиток. Обычно я покупаю Lavazza в золотой банке и варю в турке. Кофемашины дома нет. Пять-шесть кружек в день — норма».





— Мне понравился первый, крепкий, насыщенный, — говорит Вика об автоматической кофемашине. И сразу разносит рожковую: — А следующие две чашки показались одинаково кисло-горькими и безвкусными. Будто кофе водой разбавили.

А вот капсульная — топ. Самый вкусный.





Выбор Вероники

Вероника — бариста в кофейне на Дзержинского, 3б, которая соседствует с офисом Onliner.





— У меня дома очень много кофе. Точнее, вид один (я покупаю Эфиопию от Barista, это белорусские обжарщики), но заварок и способов — много: кофемашина Krups, турка, вьетнамский фильтр и гейзерная кофеварка. У каждого свои нюансы.

Кофе пью без сахара, потому что сахар убивает вкус кофе и нотки, притупляя рецепторы. Меня раньше передергивало, когда клиенты сыпали сахар, теперь — нет. Ну, глюкоза и глюкоза. А молоко? Иногда. Некоторый кофе раскрывается с молоком, — говорит она.

У Вероники последнее место заняла автоматическая кофемашина. Это к вопросу наших кривых рук: уверены, что при должных настройках она способна на большее. С другой стороны, кто дергает за язык, уверяя в идеальности заводских настроек? В общем, будьте готовы к вынужденному погружению в тему, если купите домой.





Остальные три Веронике показались более близкими: насыщенность, кислинка, крема — все на месте.

— Отличить капсульную? Вряд ли я смогу. Не скажу, что капсульная машина — зло. Но я предпочту зерно, потому что его можно менять и настраивать. Зато капсульная машина в квартире избавляет от мусора и расходов на машину (сервиса).

В итоге сошлись на том, что лучшая порция — это эспрессо из свежемолотого кофе.

Как и в прошлый раз, мы заканчиваем на совете: если мало денег — попробуйте комбо из рожковой кофеварки и хорошей кофемолки. Для старта этого более чем достаточно для понимания культуры. Если понравится экспериментировать, то с нехваткой денег справитесь в будущем.