ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

27.01.2021 08:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Доброе утро. У нас кофейная тема. Нельзя сказать, что в Беларуси именно этот эксперимент стоял первым в очереди на исполнение, но мы давно хотели попробовать — и у нас получилось. Мы купили один кофе — одного бренда, одной марки и сорта — и приготовили его дешевым и дорогим способом. Результат попробовали сами и поделились с профи.

Что потребовалось для эксперимента.

Кофе

Купили Dallmayr Prodomo. Почему? Потому что его можно найти во всех вариантах: зерно, молотый, в капсуле. На пачке написано 100% арабика, средняя обжарка. Любой другой кофе тоже подойдет.

Кофе Dallmayr Prodomo молотый 500 г
молотый, арабика 100%, средняя обжарка
16,00 р.
5 предложений
Кофе Dallmayr Prodomo в зернах 500 г
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
18,99 р.
4 предложения
Кофе в капсулах Dallmayr Lungo Prodomo Nespresso 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 100%, робуста 0%, средняя обжарка
Нет в наличии

Вот весь модельный ряд.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали
Капсульный, молотый, зерно и свежемолотый

Последний в ряду — это небольшая инициатива с использованием ручной кофемолки. Интересно, найдется ли в чашке разница между молотым кофе из пачки и свежемолотым?

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Ручная кофемолка Cilio Aroma 610000
2 отзыва
контейнер для зерен на 40 г, регулировка степени помола
78,50 р.
1 предложение

Кофемашина DeLonghi ECAM 370.95.T Dinamica Plus

В прошлом тесте Onliner мы определили: лучший эспрессо и капучино были приготовлены в итальянской кофемашине. Сейчас в наши руки попала машина подешевле — стоит меньше 3 тыс. рублей. Зато новее прошлой — модель 2019 года.

Эспрессо кофемашина DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.95.T
2 отзыва
кофемашина, 1450 Вт, корпус пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: молотый/зерновой, цвет серый
2399 р.
25 предложений

Цветной TFT-экран, пользовательские профили, автоматический капучинатор, 12 напитков в программе. Нас интересует только эспрессо.





Несмотря на наличие пользовательских настроек, мы готовим на заводских: не трогали ни температуру, ни степень помола, ни объем.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

И надо сказать, с кривыми руками не все так радужно.

DeLonghi Dedica EC 685.BK

Еще одна модель от DeLonghi, но уже помповая рожковая. Стоит около 600 рублей и выше.






Рожковая помповая кофеварка DeLonghi Dedica EC 685.BK
75 отзывов
рожковая помповая кофеварка, 1350 Вт, корпус металл/пластик, капучинатор ручной, используемый кофе: молотый/чалды, цвет черный
568 р.
21 предложение

Чем хороша? Узкая — удобно ставить на небольшой кухне. Металлический корпус, поэтому относительно тихая. Красивая, в конце концов.

На корпусе сверху находятся три кнопки: одна порция, две (кнопки программируемые), пар. Трубка пара имеет регулировочное кольцо, позволяющее взбить молоко в пену или просто нагреть.

Из нюансов — пластиковый темпер. У нас был выставочный образец кофемашины, темпер уже не выдержал и сломался. В прошлом году линейку обновили до Delonghi EC 785 — там уже металлический темпер в комплекте.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

На рожковой кофемашине мы приготовим две чашки: одна молотого кофе, другая — свежемолотого.

Nespresso Essenza Mini D30

Одна из самых маленьких на рынке. С маленьким баком для воды. Маленькой емкостью для пустых капсул. Ну и прекрасно! Если гонять капсульную кофемашину больше чем в режиме «одна-две порции для одного-двух человек в день», то сломается экономика. Дизайна тоже, правда, нет. Просматривая фото, я не сразу понял, где передняя часть, а где задняя.





Капсульная кофеварка Nespresso Essenza Mini D30 (черный матовый)
6 отзывов
капсульная кофеварка, 1310 Вт, корпус пластик, используемый кофе: капсулы, цвет черный
230 р.
3 предложения

У нее нет площадки для подогрева чашечек. Зато есть целых две кнопки — «Эспрессо» и «Лунго». Нам хватит.

Готовим кофе и приглашаем Вику и Веронику.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Подаем по порядку (автомат, рожковая молотый, рожковая свежемолотый и капсульная), но девушки об этом не знают.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Выбор Вики

«Что такое кофе? Это бодрящий напиток. Обычно я покупаю Lavazza в золотой банке и варю в турке. Кофемашины дома нет. Пять-шесть кружек в день — норма».

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

— Мне понравился первый, крепкий, насыщенный, — говорит Вика об автоматической кофемашине. И сразу разносит рожковую: — А следующие две чашки показались одинаково кисло-горькими и безвкусными. Будто кофе водой разбавили.

А вот капсульная — топ. Самый вкусный.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Выбор Вероники

Вероника — бариста в кофейне на Дзержинского, 3б, которая соседствует с офисом Onliner.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

— У меня дома очень много кофе. Точнее, вид один (я покупаю Эфиопию от Barista, это белорусские обжарщики), но заварок и способов — много: кофемашина Krups, турка, вьетнамский фильтр и гейзерная кофеварка. У каждого свои нюансы.

Кофе пью без сахара, потому что сахар убивает вкус кофе и нотки, притупляя рецепторы. Меня раньше передергивало, когда клиенты сыпали сахар, теперь — нет. Ну, глюкоза и глюкоза. А молоко? Иногда. Некоторый кофе раскрывается с молоком, — говорит она.

У Вероники последнее место заняла автоматическая кофемашина. Это к вопросу наших кривых рук: уверены, что при должных настройках она способна на большее. С другой стороны, кто дергает за язык, уверяя в идеальности заводских настроек? В общем, будьте готовы к вынужденному погружению в тему, если купите домой.

Эксперимент Onliner: сварили одинаковый кофе в разных машинах и продегустировали

Остальные три Веронике показались более близкими: насыщенность, кислинка, крема — все на месте.

— Отличить капсульную? Вряд ли я смогу. Не скажу, что капсульная машина — зло. Но я предпочту зерно, потому что его можно менять и настраивать. Зато капсульная машина в квартире избавляет от мусора и расходов на машину (сервиса).

В итоге сошлись на том, что лучшая порция — это эспрессо из свежемолотого кофе.

Как и в прошлый раз, мы заканчиваем на совете: если мало денег — попробуйте комбо из рожковой кофеварки и хорошей кофемолки. Для старта этого более чем достаточно для понимания культуры. Если понравится экспериментировать, то с нехваткой денег справитесь в будущем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро. У нас кофейная тема. Нельзя сказать, что в Беларуси именно этот эксперимент стоял первым в очереди на исполнение, но мы давно хотели попробовать — и у...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я позвонил в милицию: тут человек с пистолетом. Мне сказали: хорошо, приедем». Продолжение суда по делу о «захвате» грузовика у «Пушкинской»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by