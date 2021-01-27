«Я позвонил в милицию: тут человек с пистолетом. Мне сказали: хорошо, приедем». Продолжение суда по делу о «захвате» грузовика у «Пушкинской»

Источник материала: Onliner В Минске продолжается судебный процесс по делу о «захвате» грузовика у станции метро «Пушкинская». В роли обвиняемого по-прежнему Дмитрий Дубков, переставивший МАЗ на улице Притыцкого. Мужчина с предметом, похожим на пистолет, и некоторые другие активные участники происшествия значатся как неустановленные лица. Вчера, 26 января, был допрошен свидетель, который живет неподалеку. Являясь очевидцем событий 10 августа 2020 года, он пролил свет на некоторые обстоятельства, в частности о том, куда направился неизвестный с оружием (?) в руках после того, как грузовик техпомощи тронулся.

Незнакомец с предметом, похожим на пистолет, и его роль вызывают все больший интерес

Неделю назад во время заседания Елена Жукович, судья Советского района г. Минска, которая председательствует по делу, задала потерпевшим и обвиняемым один и тот же вопрос: замечали ли они у присутствовавших на месте происшествия оружие, направленное на сотрудников правоохранительных органов? Ответы были идентичными: нет, такого не видели.

Один из потерпевших, впрочем, упомянул мужчину, который угрожал водителю грузовика техпомощи предметом, похожим на пистолет. Ранее незнакомца описывали как человека лет сорока с седой головой и в камуфлированной куртке. В материалах дела он фигурирует как одно из неустановленных лиц, хотя был зафиксирован на видеозаписи, которую распространил Следственный комитет вскоре после происшествия.



Скриншот видео Следственного комитета

На вчерашнем заседании речь вновь зашла об этом человеке, личность которого по-прежнему неизвестна, но вызывает по мере рассмотрения дела все больший интерес у присутствующих на процессе. Кто этот человек с предметом, похожим на пистолет Макарова? Какую цель он преследовал, давая распоряжения? Куда исчез после происшествия? Допрошенный свидетель рассказал о некоторых подробностях.

«Я не знаю, кто это... А, обвиняемый?»

В суд был вызван свидетель, который стал очевидцем событий в районе «Пушкинской» вечером 10 августа 2020 года. Это мужчина в возрасте, который живет неподалеку от места происшествия, «в одной остановке от улицы Притыцкого». Услышав раздражающие звуки с улицы, он решил выйти и посмотреть, что происходит.

— Обстановка была, мягко говоря, странная, — так описывал увиденное свидетель. — Ездили машины, сигналили... Со стороны «Пушкинской» раздавались взрывы. Когда я туда пришел, воняло газом... Я просочился на улицу Притыцкого и пошел вверх в сторону Сердича, наблюдая, что творится вокруг. А творился бедлам: перевернутые скамейки, урны, стоящий транспорт...

Мужчина обратил внимание на МАЗ с надписью «Техпомощь», который стоял по диагонали в крайней правой полосе. Было похоже, что с его помощью собирались отбуксировать автобус или троллейбус, находившиеся там.

— Когда прошел мимо, увидел, что [к автомобилю] кинулась стайка пацанов, человек шесть-семь, — продолжал очевидец. — С капюшонами, молодые, шустрые... Стучали по кабине: типа чего стоишь, заводи, поехали! Через какое-то время МАЗ медленным темпом двинулся в сторону перекрестка с улицей Сердича.





Чуть позже, услышав звук, характерный для ДТП, мужчина вновь обратил внимание на МАЗ, который, по его мнению, мог врезаться в одну из машин, выезжавших с улицы Сердича. Но когда он подошел поближе к «техничке», то увидел, что рядом других автомобилей нет.

— Из кабины выбирался какой-то человек, видимо водитель, — предположил свидетель. — Забрал шмотки и быстро ретировался в толпу.

Очевидец отметил, что видел только одного человека. Кто это был, до конца не ясно. Описывая ретировавшегося, он упомянул, что это был мужчина среднего возраста, 30—35 лет, без маски на лице.

Отметим, водитель и пассажиры МАЗа, признанные потерпевшими, — гораздо старше.

— Парни начали бегать и спрашивать: где водила, где водила? — одного из них свидетель называл «рыжим». Напомним, что сотрудники техбригады на прошлых заседаниях также упоминали рыжего парня с бородой, лет двадцати пяти, который тоже не установлен. — Они кинулись в направлении, в котором ушел человек из кабины. Минут через пять вернулись и стали спрашивать: кто может рулить, кто может сесть за руль?



Дмитрий Дубков в суде Советского района г. Минска

Кто именно согласился управлять автомобилем, очевидец не видел. Заметил лишь, что МАЗ завелся. За рулем, по его мнению, оказался непрофессионал, который «двинул машину неуверенным темпом на разворот».

— Во время этих событий Дубкова видели? — спросила прокурор. — Я не знаю, кто это, — признался мужчина. — А, обвиняемый? Я не могу сказать, что видел его. Может, мелькнул перед глазами. Его лицо в памяти не запечатлелось (обвиняемый в этот момент снял маску, чтобы свидетелю было видно его лицо. — Прим. Onliner).

Примечательно, что потерпевшие на первом же заседании заявили: обвиняемого на месте происшествия не видели, тот вреда им не причинял. Предъявлять ему ущерб за моральные страдания они отказались.

«Пистолет не прятал, держал откровенно»

Что же касается человека, который имел при себе предмет, похожий на пистолет, то по мере судебного процесса становится все более очевидно, что он играл значительную роль в происшествии. Если бы его удалось допросить, то, возможно, он рассказал бы много интересного...

Свидетель, допрошенный на вчерашнем заседании, вспоминал, как впервые увидел этого человека: «В толпе кто-то сказал: „У него пистолет!“ Я посмотрел вокруг себя и увидел мужчину, который держал наизготовку пистолет типа ПМ».

Он описывал неизвестного так: невысокого роста, в камуфляже с закатанными рукавами, на плече висела сумка.

— В основном он держал [пистолет] стволом в землю, — утверждал очевидец. — Как будто контролировал ситуацию, находясь перед кабиной МАЗа. Пистолет не прятал, держал откровенно. [Было ощущение], что уверен в себе, делает все правильно.

Как заметил мужчина, в момент, когда МАЗ завелся, неизвестный переложил пистолет из одной руки в другую, не поднимая ствол вверх. А когда грузовик тронулся, то повел себя несколько странно:

— Человек с пистолетом немножко потоптался и пошел в противоположную сторону. Там стоял микроавтобус, он за ним скрылся, и больше я его не видел. Может, в него сел, а может, дальше пошел...

Что происходило после того, как МАЗ развернулся, свидетель не видел, так как отправился домой.

«За это их можно взорвать?»

Отдельно поднимался вопрос о фактах применения насилия. По словам свидетеля, группа неких людей готова была следовать за МАЗом после того, как автомобиль тронулся. А один из них (в маске и капюшоне) даже предлагал «развернуть этот танк в сторону омоновцев, чтобы брызги полетели». Другой, постарше, считал, что направлять машину рано, мол, еще не пришло время.

— Видели ли факты применения насилия? — задала прямой вопрос гособвинитель.

— Откровенных фактов не было, но обстановка... такая накаленная. Насилие... Бардак творился!

Мужчина также признал, что не видел, чтобы неизвестный с пистолетом направлял оружие на окружающих. А поскольку рядом не было сотрудников правоохранительных органов, то угроз в отношении них тоже не слышал.

Тогда Дмитрий Дубков воспользовался правом задать свидетелю вопросы, тем самым предложив иначе взглянуть на ситуацию:

— Как думаете, были ли причины [у силовиков] взрывать гранаты?

— Думаю, да. Если люди строят баррикады из мусорных баков, переворачивают цветочницы, вырывают дорожные знаки...

— За это их можно взорвать? — после этого вопроса обвиняемого судья сделала ему замечание.

— Нельзя взорвать, можно взывать к порядку... — очевидец все же успел ответить.

Он также сообщил, что обратился в милицию: — Я сказал, что тут человек с пистолетом. Мне сказали: хорошо, приедем.

«Если бы увидел оружие, меня бы попросту там не было»

После этого в судебном процессе возникла пауза. Был объявлен небольшой перерыв, который растянулся почти на три часа. Однако рассмотрение дела возобновилось ненадолго.

Судья вновь начала допрос обвиняемого:

— Когда находились за рулем автомобиля, лицо с предметом, похожим на пистолет, видели?

— Был человек, который помогал, регулировал движение, чтобы мое передвижение было безопасным. Кто это и что, не могу сказать.

— Слышали ли от присутствующих, что в руках у кого-то имеется оружие? — Если бы увидел оружие, меня бы попросту там не было.

Также председательствующая по делу поинтересовалась, почему молодой человек вскоре покинул место происшествия. Обвиняемый ответил, что там стало небезопасно, поскольку раздавались взрывы от светошумовых гранат.

Судебные прения во вторник вновь не состоялись. В процессе опять объявлен перерыв. Очередное заседание назначено на завтра.

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