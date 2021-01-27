Лазерные микродвигатели и телевизоры. Что разрабатывали в Беларуси, но пока не очень получилось

Источник материала: Onliner В чем проблема белорусской науки и всех этих современных технологий? Ретроспективный анализ новостей за последние лет 6—7 показывает, что достижений много, много разработок и интересных начинаний. Проблема в том, что популяризацией всего этого никто не занимается: предположим, что на подобные активности нет средств. Поэтому заголовок, например, «Белорусские ученые разработали съедобную упаковку для конфет» вызывает улыбку. А ведь на деле это мог бы оказаться вполне успешный коммерческий продукт.

Что получается в реальности? В 2015 году появляется новость о разработке такой упаковки белорусскими химиками, в 2019-м и 2020-м новость снова начинает барражировать по интернет-просторам. Оказалось, что технология (или даже несколько) производства существует, она не требует экстремальных условий, как аналоги, однако есть и ограничения по применению — нужны определенные условия хранения.





Сложность? В какой-то мере, ведь многие продукты нужно хранить в «сухом прохладном месте». Продукт, судя по всему, остается «научным достижением», от которого, к сожалению, ни жарко ни холодно. Китайские товарищи же тем временем активно торгуют съедобной упаковкой, а западные СМИ составляют рейтинг стартапов, занимающихся подобными технологиями.

Далее приведем примеры успешных и не очень научных и технологических начинаний в Беларуси. Они претендовали на роль прорывных, но в большинстве таковыми не стали — по крайней мере, так все выглядит в информационном поле. Подчеркнем, что здесь перечислена лишь малая толика — то, что обычно преподносили с особенной помпой.

Связь

В 2014 году Минсвязи спрогнозировало запуск 5G в Беларуси в течение 10 лет. Сроки поджимают, хотя объективно до часа Х еще есть время. С учетом того что рынок связи находится в полном подчинении государства, к 2021 году наша страна не может похвастаться полноценным развитием 4G — зона покрытия невелика, лучшие показатели — в Гомельской области, где LTE официально доступно 82% населения.





В первой половине января министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что решения о том, когда 5G начнут внедрять в Беларуси, нет. Но условия, говорит чиновник, в нашей стране «уникальные» — что ж, будет жить с мыслью об этом. А умные города из фантазий прошлого подождут.





А в 2016 году белорусам обещали в течение трех лет обеспечить оптоволокном все населенные пункты с числом домохозяйств 100 и более. Есть нюанс: не успели. Но 26 ноября 2020 года министр связи и информатизации Павел Ткач заверил : к концу года все получится. На дворе 2021-й — значит, задача уже выполнена.

Гаджеты

Есть в стране технологичный монстр — холдинг «Горизонт». Он может стать одним из компонентов «альтернативы ПВТ». Вероятно, развитие Парка высоких технологий достигло своего пика, и потому нужно двигаться дальше. В прошлом, кстати, «Горизонт» уже не раз предпринимал попытки выйти на рынок новых продуктов. Весной 2012 года предприятие представило на выставке ТИБО-2012 планшеты под управлением ОС Android 2.2 — вначале показалось, что это устройства от «ноунейм»-производителей. Потом оказалось: имя есть, и оно звучит гордо — Flytouch 3.





Через год появилась информация, что «Горизонт» намерен идти дальше и очутиться еще и на рынке смартфонов. Это был бы достаточно привычный для Беларуси сценарий, когда производством техники занимается сторонняя компания, а «белорусскость» обеспечивается брендированием и национальной упаковкой. Вероятно, какие-то R&D-активности проводились бы и местными инженерами. Представленные девайсы на момент презентации имели слабые характеристики, и причину их появления можно объяснить, вероятно, намерением «импортозамещать».

«Горизонт», видимо, продолжает использовать когда-то испытанную в Беларуси стратегию (речь о легендарных мониторах «Интеграл», «Солидейт» и «Саммит Текнолоджиз») и по сей день. В первых числах января 2021 года гендиректор «Управляющей компании холдинга „Горизонт“» вручил Лукашенко «маленький лазерный телевизор» — короткофокусный лазерный проектор. Девайс с логотипом белорусской компании очень напоминал модель JmGO Explorer китайского бренда.





Аналогичная ситуация сложилась и с лазерным телевизором Horizont LT400F с 4K-разрешением и другими современными наворотами. На сайте JmGO есть очень похожий на него телевизор, основное отличие — наличие логотипа на китайском устройстве и размытое пятно на том, которое позиционируется как белорусское.



Скрин с сайта китайского производителя



Скрин с сайта белорусского производителя

Кстати, ничего не слышно и о 8K-телевизоре «Горизонт» — его представили в 2018-м. На сайте белорусской компании мы нашли лишь пресс-релиз о данном устройстве.





Мы ни в коем случае не умаляем достоинств собственных разработок «Горизонта». Кроме того, подобная практика достаточно распространена: многие китайские бренды используют единую платформу для выпуска устройств под собственными названиями. Обычно речь о недорогих продуктах, так как в их цену не заложены как минимум затраты на разработку.

В 2016 году, когда все вокруг гоняли на гироскутерах, белорусское предприятие «Витязь» решило быть в мейнстриме . И наладило выпуск (вероятно, сборку) этих двухколесных штуковин — с надувными и литыми колесами и даже с громкоговорителями для воспроизведения музыки со смартфона.





Сейчас гироскутеры «Витязь» уже в архиве продукции, но, вероятно, где-то еще бегает несколько экземпляров.





Теперь предприятие сражается с другим проектом — зарядными станциями для электромобилей. Мы писали о них в 2017 году, сейчас платформа проходит обкатку — непростую , скажем так.

3D-принтеры стали своего рода обычным инструментом для энтузиастов и не только: с их помощью можно делать классные штуки вплоть до деталей. В 2014 году в Белорусском национальном техническом университете сообщили о разработке революционного девайса, «который, в отличие от зарубежных аналогов, сможет печатать изделия, окрашенные в сочетания цветов».

Уже тогда беглый поиск по интернету показал, что подобные устройства не революционные и не уникальные. Однако это не означало, что идея нежизнеспособна: при грамотном подходе можно устроить импортозамещение как минимум на уровне гигантов, упоминавшихся выше. Или можно разработать собственную конструкцию, одновременно улучшив ее и сделав дешевле — пусть и на импортных комплектующих. Наверняка в том или ином виде проект получил развитие. А один из подобных принтеров мы даже немного изучили поближе .

Наукоемкие разработки

В 2012 году белорусские ученые совместно с российскими коллегами задумали разработать за пару лет функционирующий лазерный космический микродвигатель. Идея не нова, инженерных наработок немало, однако найти упоминание того, чем все закончилось, в открытых источниках не удалось: на сайте Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси упоминаний о проекте нет. Может, засекретили?

В том же 2012 году был анонсирован проект по развертыванию белорусской системы спутниковой связи. Его инвестором называли Экспортно-импортный банк Китая — тогда говорилось о кредите в $281 млн. Перечислять деньги собирались на протяжении пяти лет, на то, чтобы отдать, выделили 15 лет. Деньги поступили чуть позже, уже после начала реализации проекта, в 2016-м из Китая был запущен спутник «Белинтерсат-1» .





Весной прошлого года «Экономическая газета» сообщала , что проект белорусской системы спут­никовой связи и вещания имел целью получение прибыли на зарубежных рынках и оказание услуг внутри страны, в т. ч. для нужд Минобороны РБ и других силовых структур.

Однако с момента написания бизнес-плана прошло достаточно много времени, и когда проект вошел в активную фазу, оказался устаревшим — цены на рынке заметно снизились, конкуренция выросла, технологии изменились. Вероятно, эти моменты были изначально не учтены. Кроме того, стороны отчасти переоценили свои силы. Государственными ведомствами спутник, видимо, востребован, «частники» же вольны выбирать наиболее интересные для них предложения.

Тем не менее, согласно информации с сайта Belintersat, «национальная система спутниковой связи и вещания („Белинтерсат“) — крупнейший проект в области телекоммуникации, реализуемый Республикой Беларусь». А «Белинтерсат-1» должен проработать до 2031 года.

И вскользь упомянем еще один космический проект Беларуси — спутник БКА (в народе — БелКА) и его преемника — БКА-2. Первый был успешно запущен в 2012 году (в 2006-м состоялся неудачный запуск), планировалось, что через пять лет он завершит работу. Однако затем сроки продлили — такая практика существует, и ничего странного в этом нет. В 2015 году сообщали о начале работы над БКА-2, а в 2019-м собирались отправить его на орбиту. Затем сроки снова сдвинули: по состоянию на лето 2020 года БКА остается в строю, и решение о его судьбе примут во второй половине 2021 года. Работает.





Ну и околокосмическая тема: в 2017 году в Беларуси анонсировали создание «кластера по космической отрасли». «В кластер должны войти не только организации НАН Беларуси, но и предприятия, высшие учебные заведения страны, где ведутся исследования по данной тематике», — заявил тогда председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на совещании по вопросам космической деятельности.

Как это бывает, дальнейшие попытки найти информацию о начинании натыкаются на преграду: если история и получила свое продолжение, то ее освещение ведется точечно и без упоминания этого «кластера» — но ведь даже наука требует грамотного продвижения.

Мультипас

В далеком 2013 году в Беларуси сообщили о появлении образцов электронных паспортов. Уже тогда чиновники рассказали, что подобные системы существуют, а у нас — этап развития. Документ также называли цифровым паспортом, биометрическим, а компанию ему могла бы составить ID-карта (все то же самое, только в формате «визитки», а не «книжки»). В теории они должны заменить кипу документов и вообще упростить жизнь (как, видимо, уже упростили электронные рецепты на лекарства).



Фото: 1prof.by

В 2019 году Onliner интересовался , на каком свете проект. Тогда выяснилось, что он «в работе» и «карту можно выпустить хоть сегодня, но…». Почему не произошло? За прошедшее время не успели развернуть и наладить инфраструктуру, а также подогнать законодательство. Сказали, в 2020 году все получится — после выборов. Затем озвучили новое окно — январь 2021 года. Или позже.

Однако в начале этой недели Александр Лукашенко собрал совещание по поводу введения биометрических паспортов. Если коротко: паспорта появятся при условии надежной защиты данных и самих документов от подделки. Когда эти условия будут выполнены, не уточняется.

Есть еще множество других продуктов, изобретений и открытий, которые остаются скрытыми от масс либо попросту неинтересны широкой аудитории — но при этом они могут быть более важны, чем «интересные».

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