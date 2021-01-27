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Лазерные микродвигатели и телевизоры. Что разрабатывали в Беларуси, но пока не очень получилось
Источник материала: Onliner
В чем проблема белорусской науки и всех этих современных технологий? Ретроспективный анализ новостей за последние лет 6—7 показывает, что достижений много, много разработок и интересных начинаний. Проблема в том, что популяризацией всего этого никто не занимается: предположим, что на подобные активности нет средств. Поэтому заголовок, например, «Белорусские ученые разработали съедобную упаковку для конфет» вызывает улыбку. А ведь на деле это мог бы оказаться вполне успешный коммерческий продукт.
Что получается в реальности? В 2015 году появляется новость о разработке такой
Сложность? В какой-то мере, ведь многие продукты нужно хранить в «сухом прохладном месте». Продукт, судя по всему, остается «научным достижением», от которого, к сожалению, ни жарко ни холодно. Китайские товарищи же тем временем активно торгуют съедобной упаковкой, а западные СМИ составляют рейтинг стартапов, занимающихся подобными технологиями.
Далее приведем примеры успешных и не очень научных и технологических начинаний в Беларуси. Они претендовали на роль прорывных, но в большинстве таковыми не стали — по крайней мере, так все выглядит в информационном поле. Подчеркнем, что здесь перечислена лишь малая толика — то, что обычно преподносили с особенной помпой.
Связь
В 2014 году Минсвязи спрогнозировало запуск 5G в Беларуси в течение 10 лет. Сроки поджимают, хотя объективно до часа Х еще есть время. С учетом того что рынок связи находится в полном подчинении государства, к 2021 году наша страна не может похвастаться полноценным развитием 4G — зона покрытия невелика, лучшие показатели — в Гомельской области, где LTE
В первой половине января министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что решения о том, когда 5G начнут внедрять в Беларуси, нет. Но условия,
А в 2016 году белорусам
Гаджеты
Есть в стране технологичный монстр — холдинг «Горизонт». Он может стать одним из компонентов «альтернативы ПВТ». Вероятно, развитие Парка высоких технологий достигло своего пика, и потому нужно двигаться дальше. В прошлом, кстати, «Горизонт» уже не раз предпринимал попытки выйти на рынок новых продуктов. Весной 2012 года предприятие
Через год появилась информация, что «Горизонт» намерен
«Горизонт», видимо, продолжает использовать когда-то испытанную в Беларуси стратегию (речь о легендарных
Аналогичная ситуация сложилась и с лазерным телевизором Horizont LT400F с 4K-разрешением и другими современными наворотами. На сайте JmGO есть очень похожий на него телевизор, основное отличие — наличие логотипа на китайском устройстве и размытое пятно на том, которое позиционируется как белорусское.
Кстати, ничего не слышно и о 8K-телевизоре «Горизонт» — его
Мы ни в коем случае не умаляем достоинств собственных разработок «Горизонта». Кроме того, подобная практика достаточно распространена: многие китайские бренды используют единую платформу для выпуска устройств под собственными названиями. Обычно речь о недорогих продуктах, так как в их цену не заложены как минимум затраты на разработку.
В 2016 году, когда все вокруг гоняли на гироскутерах, белорусское предприятие «Витязь» решило быть в
Сейчас гироскутеры «Витязь» уже в
Теперь предприятие сражается с другим проектом — зарядными станциями для электромобилей. Мы
3D-принтеры стали своего рода обычным инструментом для энтузиастов и не только: с их помощью можно делать классные штуки вплоть до деталей. В 2014 году в Белорусском национальном техническом университете
Уже тогда беглый поиск по интернету показал, что подобные устройства не революционные и не уникальные. Однако это не означало, что идея нежизнеспособна: при грамотном подходе можно устроить импортозамещение как минимум на уровне гигантов, упоминавшихся выше. Или можно разработать собственную конструкцию, одновременно улучшив ее и сделав дешевле — пусть и на импортных комплектующих. Наверняка в том или ином виде проект получил развитие. А один из подобных принтеров мы даже немного изучили
Наукоемкие разработки
В 2012 году белорусские ученые совместно с российскими коллегами задумали
В том же 2012 году был анонсирован проект по развертыванию белорусской системы спутниковой связи. Его инвестором называли Экспортно-импортный банк Китая — тогда
Весной прошлого года «Экономическая газета»
Однако с момента написания бизнес-плана прошло достаточно много времени, и когда проект вошел в активную фазу, оказался устаревшим — цены на рынке заметно снизились, конкуренция выросла, технологии изменились. Вероятно, эти моменты были изначально не учтены. Кроме того, стороны отчасти переоценили свои силы. Государственными ведомствами спутник, видимо, востребован, «частники» же вольны выбирать наиболее интересные для них предложения.
Тем не менее, согласно информации с
И вскользь упомянем еще один космический проект Беларуси — спутник БКА (в народе — БелКА) и его преемника — БКА-2. Первый был успешно запущен в 2012 году (в 2006-м состоялся неудачный запуск), планировалось, что через пять лет он завершит работу. Однако затем сроки продлили — такая практика существует, и ничего странного в этом нет. В 2015 году сообщали о начале работы над БКА-2, а в 2019-м собирались отправить его на орбиту. Затем сроки снова сдвинули: по состоянию на лето 2020 года БКА остается в строю, и решение о его судьбе примут во второй половине 2021 года. Работает.
Ну и околокосмическая тема: в 2017 году в Беларуси
Как это бывает, дальнейшие попытки найти информацию о начинании натыкаются на преграду: если история и получила свое продолжение, то ее освещение ведется точечно и без упоминания этого «кластера» — но ведь даже наука требует грамотного продвижения.
Мультипас
В далеком 2013 году в Беларуси
Фото: 1prof.by
В 2019 году Onliner
Однако в начале этой недели Александр Лукашенко собрал
Есть еще множество других продуктов, изобретений и открытий, которые остаются скрытыми от масс либо попросту неинтересны широкой аудитории — но при этом они могут быть более важны, чем «интересные».
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