Пустовали три года и еще столько же простоят? Как в Зацени построили ненужные коттеджи, а потом решили отдать их медикам

Источник материала: Onliner Если вы когда-либо упрекали себя за расточительность или бесхозяйственность, то совершенно напрасно. Вокруг нас хватает примеров мотовства, обходящегося не в сотню-другую рублей, а в сотни тысяч и даже миллионы долларов. Причем за потерю этих денег вроде как никто себя и не корит (хоть ордена не получают, и то ладно). Чего только стоит история с модернизацией «Березатары», которую поднимали с колен лет двадцать да так и забросили. На этом фоне сегодняшний случай — мелочь миллиона на полтора, но зато какая показательная. Буквально на наших глазах в престижном населенном пункте силами УКСа были построены морально устаревшие дома, предсказуемо оказавшиеся никому не нужными. Спустя годы запустения им придумали новое назначение, но даже его никак не могут реализовать.





Коттеджи за $300 000? Спасибо, не надо

Эта история началась с совершенно благих намерений — УКС Миноблисполкома захотел заработать денег, а заодно помочь страждущим решить жилищный вопрос. И поскольку многоэтажки в пригороде мало кому нужны, строить решено было коттеджи. Да не где-нибудь, а в престижной деревне Зацень, которую от Минска отделяют считанные километры.

Участок для реализации коммерческого проекта архитекторы выбрали идеальный — прямо на въезде в деревню, возле небольшого водоема. В таком месте — не жизнь, а песня. Правда, чтобы все получилось как надо, пришлось немного потеснить местных — у жителей деревни забрали часть земель, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства. Мол, негоже, чтобы с МКАД были видны ряды картошки и разномастные теплицы, пусть лучше коттеджи растут.





Стройка бодро стартовала, хотя многие и задавались вопросом, зачем возводить в том числе таунхаусы на две-три семьи вместо индивидуальных коттеджей. Но «наверху» же виднее... Не особо убивались проектанты и над архитектурной частью — дома будто шагнули на новые земли из прошлого. Большие окна, интересные фасады, новые формы — нет, это не про них.

Что же такое коттедж по-уксовски? Каждый дом представляет собой двухэтажное здание с цокольным и двумя жилыми этажами, а также чердаком. На цокольных этажах располагаются технические помещения, гараж, котельная. На первом и втором этажах — холл с лестницей, санузлы, гостиные, спальни. Наружные стены выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм, внутренние поперечные стены — из кирпича толщиной 380 мм. Кровля скатная — стропильная система из деревянных конструкций с покрытием металлочерепицей.





К весне 2017-го стройплощадка была в «огне» — ездила техника, спешили рабочие, здания уже приобрели все очертания. Тогда-то в УКСе и озвучили цены на свежие квадратные метры — от $865 до $1080 по курсу. С учетом немалых площадей выходило прилично. Так, таунхаусы по 215 «квадратов» продавались за $225 474 в эквиваленте, 364-метровый дом предлагали за баснословные $314 717 по курсу. Это все без отделки и передачи земли в собственность.

В УКСе же считали, что цена более чем адекватная, так как дома оснащены всеми коммуникациями, оборудованы двухконтурным котлом и газовой плитой на кухне. К тому же участки (площадью от 8 до 11 с небольшим соток) сдавались благоустроенными — был предусмотрен заезд в гараж, пешеходная дорожка, отмостка.





Некоторые комментаторы Onliner, прознав о ценах и характеристиках, с ходу заявили — «закопали ребята деньги, теперь долго будут продавать». Другие оказались еще более прозорливыми: «Три года будут гнить, потом отдадут под детские дома семейного типа и будут гордиться. Отдайте их сразу детям, все равно в здравом уме эти дома никто не купит». А ведь так и вышло — за три года после сдачи объектов ни один из коттеджей или таунхаусов так и не был продан. Это ли не фиаско? Более того, назначение строений действительно пришлось менять — не на детский дом, но все же. Любопытно вот что: если все это было очевидно «простым» людям, то почему те, кто принимает решения и подписывает бумаги «стоимостью» сотни тысяч долларов, не смогли спрогнозировать плачевный финал?









Коттеджи превращаются… в арендный квартал для медиков

По прошествии трех лет, в течение которых ни один «квадрат» не обрел нового хозяина, уже всем стало очевидно, что с коттеджами надо что-то делать — не могут они и дальше простаивать без дела. В итоге в недрах бюрократического аппарата родилась неплохая идея: превратить здания в арендное жилье с элементами общежития.

22 сентября почти вся госпресса распространила радостную весть: «целый квартал для медиков появился в Минском районе». Проинспектировать строительство домов в деревне Зацень приехал лично председатель Миноблисполкома Александр Турчин. «1800 квадратных метров арендного жилья. Два здания отвели под общежития, еще в пяти отдельно будут проживать семьи», — сообщила корреспондент Белтелерадиокомпании, не утаив, что изначально коттеджи планировали продавать на коммерческой основе, но «па факце яны прастойвалi».



mlyn.by Фото с сайта

Также была озвучена и стоимость проживания в новых комфортабельных коттеджах: дом-общежитие способен принять около восьми человек, на них всех и будет разбиваться общая сумма аренды в 200 рублей (то есть примерно 25 рублей с медика). В распоряжении счастливца — изолированная комната, общие кухня, гостиная, терраса, тренажерный зал. Семейным повезет еще больше — аренда целого коттеджа обойдется всего в 120 рублей. По-настоящему замечательные условия, что тут скрывать: можно только порадоваться за медработников, которым выпадет такая удача.



mlyn.by Фото с сайта

Тем более что и дома готовы к проживанию: ремонт, мебель — ну просто красота, особенно по сравнению с большинством общежитий. Комментируя светлое будущее коттеджей и их обитателей, гендиректор компании-застройщика Геннадий Залога проговорился, что вместе с отделкой «квадрат» обошелся строителям в $640—660 по курсу. Напомним, что три года назад продавать голые стены хотели за $865—1080. Ну не пошел бизнес, с кем не бывает. Зато появился шанс сделать благое дело.

Кто в коттедже живет?

Жизнь в коттедже, пусть и арендном, — событие для рядового человека. Ну как не поговорить с везунчиками? Наверное, это молодые специалисты? А может, наоборот, именитые доктора? Хотя чего гадать, если можно спросить. На прошлой неделе Onliner приехал к тем самым коттеджам, чтобы вместе с медиками порадоваться редкой удаче.





Однако нас ждали пустые дома, запертые двери и запорошенные снегом дорожки, по которым давненько никто не ходил. Нет, очевидно, что за коттеджами присматривают — периодически прорубают в снегу тропинки и может даже протапливают, но в момент нашего приезда во всех домах не было ни души, ни дымка из труб котельной. Никаких признаков жизни. Но ведь еще в начале осени СМИ бодро рапортовали о том, что квартал для медиков уже появился. Неужели на бумаге одно, а по факту другое? Разве так бывает?











Подозрения в «необитаемости» подтвердил и местный житель Никита. «Дома эти построили уже достаточно давно. И все это время они пустовали. Из-за того, что ими не пользовались, а может, и по другим причинам, что-то там начало разрушаться. Их стали ремонтировать, причем ремонт повторялся раза три. Зато на третий раз, осенью 2020-го, все оформили торжественно — 24-й дом украсили красно-зелеными шариками, приехали какие-то чиновники, телевидение. Так мы узнали, что дома наконец заселят и в них будут жить медики. Даже немного удивились этому, так как были разные мысли и казалось, что их отдадут тем, кто „больше“ заслуживает.











По итогу в дома так никто и не въехал, хотя там и ремонт был, и мебель стояла. Прошло еще немного времени, и из одного из домов на улицу начала литься вода. В прямом смысле слова. Видимо, строители забыли что-то перекрыть или лопнуло какое-то соединение. Насколько я знаю, там затопило весь этаж, поплыло напольное покрытие. Видимо, снова будут делать ремонт — уже в четвертый или пятый раз. Пока же все тихо — ни света, ни звука оттуда не идет. Дома вроде бы готовы, а вот никак не заселятся», — поделился наблюдениями молодой человек.





Чтобы прояснить, когда же метры обретут хозяев — как-никак уже четыре месяца прошло с момента торжественного «запуска» и не менее торжественных репортажей, — Onliner отправил официальные запросы в Миноблисполком и Минздрав. Ответы мы пока не получили, но, справедливости ради, и двух недель еще не прошло. Как только комментарии придут, мы их сразу же опубликуем.





А пока, чтобы медики не отчаивались, приведем слова председателя Миноблисполкома Александра Турчина, сказанные в сентябре 2020-го: «Весной этого года я посещал объекты. Приняли решение, учитывая, что соцсфере мы сейчас большое внимание уделяем, сделать их арендным жильем для медицины областной. Мы и дальше, конечно, будем двигаться по обеспечению жильем соцсферы (образование, культура). В каждом районном центре по мере необходимости одну-две квартиры государство будет строить, и местные власти прежде всего.

Молодые специалисты, учитывая мобильность трудовых ресурсов, не спешат приобретать жилье в собственность. И тема арендного жилья становится актуальной. Молодые люди после учебы приезжают в определенную местность, некоторое время работают. А позже им предлагают лучшие условия в другом регионе. И в таком случае арендное жилье играет важную роль для привлечения специалистов в тот или иной район, ту или иную сферу экономики».





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