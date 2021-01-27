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Пустовали три года и еще столько же простоят? Как в Зацени построили ненужные коттеджи, а потом решили отдать их медикам
Источник материала: Onliner
Если вы когда-либо упрекали себя за расточительность или бесхозяйственность, то совершенно напрасно. Вокруг нас хватает примеров мотовства, обходящегося не в сотню-другую рублей, а в сотни тысяч и даже миллионы долларов. Причем за потерю этих денег вроде как никто себя и не корит (хоть ордена не получают, и то ладно). Чего только стоит
Коттеджи за $300 000? Спасибо, не надо
Эта история началась с совершенно благих намерений — УКС Миноблисполкома захотел заработать денег, а заодно помочь страждущим решить жилищный вопрос. И поскольку многоэтажки в пригороде мало кому нужны, строить решено было коттеджи. Да не где-нибудь, а в престижной деревне Зацень, которую от Минска отделяют считанные километры.
Участок для реализации коммерческого проекта архитекторы выбрали идеальный — прямо на въезде в деревню, возле небольшого водоема. В таком месте — не жизнь, а песня. Правда, чтобы все получилось как надо, пришлось немного потеснить местных — у жителей деревни забрали часть земель, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства. Мол, негоже, чтобы с МКАД были видны ряды картошки и разномастные теплицы, пусть лучше коттеджи растут.
Стройка бодро стартовала, хотя многие и задавались вопросом, зачем возводить в том числе таунхаусы на две-три семьи вместо индивидуальных коттеджей. Но «наверху» же виднее... Не особо убивались проектанты и над архитектурной частью — дома будто шагнули на новые земли из прошлого. Большие окна, интересные фасады, новые формы — нет, это не про них.
Что же такое коттедж по-уксовски? Каждый дом представляет собой двухэтажное здание с цокольным и двумя жилыми этажами, а также чердаком. На цокольных этажах располагаются технические помещения, гараж, котельная. На первом и втором этажах — холл с лестницей, санузлы, гостиные, спальни. Наружные стены выполнены из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм, внутренние поперечные стены — из кирпича толщиной 380 мм. Кровля скатная — стропильная система из деревянных конструкций с покрытием металлочерепицей.
К весне 2017-го стройплощадка была в «огне» — ездила техника, спешили рабочие, здания уже приобрели все очертания. Тогда-то в УКСе и озвучили цены на свежие квадратные метры — от $865 до $1080 по курсу. С учетом немалых площадей выходило прилично. Так, таунхаусы по 215 «квадратов» продавались за $225 474 в эквиваленте, 364-метровый дом предлагали за баснословные $314 717 по курсу. Это все без отделки и передачи земли в собственность.
В УКСе же считали, что цена более чем адекватная, так как дома оснащены всеми коммуникациями, оборудованы двухконтурным котлом и газовой плитой на кухне. К тому же участки (площадью от 8 до 11 с небольшим соток) сдавались благоустроенными — был предусмотрен заезд в гараж, пешеходная дорожка, отмостка.
Некоторые комментаторы Onliner, прознав о ценах и характеристиках, с ходу заявили — «закопали ребята деньги, теперь долго будут продавать». Другие оказались еще более прозорливыми: «Три года будут гнить, потом отдадут под детские дома семейного типа и будут гордиться. Отдайте их сразу детям, все равно в здравом уме эти дома никто не купит». А ведь так и вышло — за три года после сдачи объектов ни один из коттеджей или таунхаусов так и не был продан. Это ли не фиаско? Более того, назначение строений действительно пришлось менять — не на детский дом, но все же. Любопытно вот что: если все это было очевидно «простым» людям, то почему те, кто принимает решения и подписывает бумаги «стоимостью» сотни тысяч долларов, не смогли спрогнозировать плачевный финал?
Коттеджи превращаются… в арендный квартал для медиков
По прошествии трех лет, в течение которых ни один «квадрат» не обрел нового хозяина, уже всем стало очевидно, что с коттеджами надо что-то делать — не могут они и дальше простаивать без дела. В итоге в недрах бюрократического аппарата родилась неплохая идея: превратить здания в арендное жилье с элементами общежития.
22 сентября почти вся госпресса распространила радостную весть: «целый квартал для медиков появился в Минском районе». Проинспектировать строительство домов в деревне Зацень приехал лично председатель Миноблисполкома Александр Турчин. «1800 квадратных метров арендного жилья. Два здания отвели под общежития, еще в пяти отдельно будут проживать семьи», —
Также была озвучена и стоимость проживания в новых комфортабельных коттеджах: дом-общежитие способен принять около восьми человек, на них всех и будет разбиваться общая сумма аренды в 200 рублей (то есть примерно 25 рублей с медика). В распоряжении счастливца — изолированная комната, общие кухня, гостиная, терраса, тренажерный зал. Семейным повезет еще больше — аренда целого коттеджа обойдется всего в 120 рублей. По-настоящему замечательные условия, что тут скрывать: можно только порадоваться за медработников, которым выпадет такая удача.
Тем более что и дома готовы к проживанию: ремонт, мебель — ну просто красота, особенно по сравнению с большинством общежитий. Комментируя светлое будущее коттеджей и их обитателей, гендиректор компании-застройщика Геннадий Залога проговорился, что вместе с отделкой «квадрат» обошелся строителям в $640—660 по курсу. Напомним, что три года назад продавать голые стены хотели за $865—1080. Ну не пошел бизнес, с кем не бывает. Зато появился шанс сделать благое дело.
Кто в коттедже живет?
Жизнь в коттедже, пусть и арендном, — событие для рядового человека. Ну как не поговорить с везунчиками? Наверное, это молодые специалисты? А может, наоборот, именитые доктора? Хотя чего гадать, если можно спросить. На прошлой неделе Onliner приехал к тем самым коттеджам, чтобы вместе с медиками порадоваться редкой удаче.
Однако нас ждали пустые дома, запертые двери и запорошенные снегом дорожки, по которым давненько никто не ходил. Нет, очевидно, что за коттеджами присматривают — периодически прорубают в снегу тропинки и может даже протапливают, но в момент нашего приезда во всех домах не было ни души, ни дымка из труб котельной. Никаких признаков жизни. Но ведь еще в начале осени СМИ бодро рапортовали о том, что квартал для медиков уже появился. Неужели на бумаге одно, а по факту другое? Разве так бывает?
Подозрения в «необитаемости» подтвердил и местный житель Никита. «Дома эти построили уже достаточно давно. И все это время они пустовали. Из-за того, что ими не пользовались, а может, и по другим причинам, что-то там начало разрушаться. Их стали ремонтировать, причем ремонт повторялся раза три. Зато на третий раз, осенью 2020-го, все оформили торжественно — 24-й дом украсили красно-зелеными шариками, приехали какие-то чиновники, телевидение. Так мы узнали, что дома наконец заселят и в них будут жить медики. Даже немного удивились этому, так как были разные мысли и казалось, что их отдадут тем, кто „больше“ заслуживает.
По итогу в дома так никто и не въехал, хотя там и ремонт был, и мебель стояла. Прошло еще немного времени, и из одного из домов на улицу начала литься вода. В прямом смысле слова. Видимо, строители забыли что-то перекрыть или лопнуло какое-то соединение. Насколько я знаю, там затопило весь этаж, поплыло напольное покрытие. Видимо, снова будут делать ремонт — уже в четвертый или пятый раз. Пока же все тихо — ни света, ни звука оттуда не идет. Дома вроде бы готовы, а вот никак не заселятся», — поделился наблюдениями молодой человек.
Чтобы прояснить, когда же метры обретут хозяев — как-никак уже четыре месяца прошло с момента торжественного «запуска» и не менее торжественных репортажей, — Onliner отправил официальные запросы в Миноблисполком и Минздрав. Ответы мы пока не получили, но, справедливости ради, и двух недель еще не прошло. Как только комментарии придут, мы их сразу же опубликуем.
А пока, чтобы медики не отчаивались, приведем слова председателя Миноблисполкома Александра Турчина,
Молодые специалисты, учитывая мобильность трудовых ресурсов, не спешат приобретать жилье в собственность. И тема арендного жилья становится актуальной. Молодые люди после учебы приезжают в определенную местность, некоторое время работают. А позже им предлагают лучшие условия в другом регионе. И в таком случае арендное жилье играет важную роль для привлечения специалистов в тот или иной район, ту или иную сферу экономики».
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