Гуренко о возвращении к тренерской работе: Не в Беларуси









- Сейчас происходит миграция. Почему?





– Миграция происходит в минском «Динамо». Потому что из других клубов туда переходят. Но я не считаю, что это плюс клубу, потому что будущего нет. Будущее минского «Динамо» очень туманно. БАТЭ, считаю, станет слабее, потому что ряд лидеров ушел. Нет предпосылок, что чемпионат станет сильнее, чем прошлый. А прошлый, я считаю, был слабым.





- На тренерском мостике, когда вас увидим?





– Увидите скоро.





- В Беларуси?



