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Какие страны могут посетить белорусы для отдыха или по другим делам

27.01.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместе с председателем Республиканской ассоциации туристических агентств Еленой Кудлаковой корреспондент агентства «Минск-Новости» составил список.

Какие страны могут посетить белорусы для отдыха или по другим делам
ЕГИПЕТ

✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна.

✓ Виза не нужна до 30 апреля 2021 г. (если чартер).

✓ Прямые рейсы из Минска и других областных городов Беларуси.

ОАЭ

✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.

✓ ПЦР-тест по прилете в ОАЭ — бесплатно.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь не нужна, если рейс прямой, нужна на 10 дней, если рейс через Киев или Стамбул.

✓ Виза не нужна.

ТАНЗАНИЯ (остров Занзибар)

✓ ПЦР-тест не нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза — 50 долларов. Оплачивается по прилете картами Visa и Mastercard.

✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.

ТУРЦИЯ

✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

МАЛЬДИВЫ

✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

✓ Перелет с пересадкой через Киев или Стамбул.

МЕКСИКА

✓ ПЦР-тест не нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза нужна (туристическая, мультишенген или национальная).

✓ Перелет через Париж или Франкфурт.

✓ Обязательно оформление страховки с покрытием COVID-19 и транспортной эвакуации.

ДОМИНИКАНА

✓ ПЦР-тест не нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза нужна (мультишенген, многократная США или национальная).

КУБА

✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.

✓ ПЦР-тест по прилете в Гавану нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

✓ Перелет с пересадкой в Стамбуле.

ШРИ-ЛАНКА

✓ ПЦР-тест нужен, за 96 часов до вылета.

✓ ПЦР-тест по прилете на Шри нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза по прилете, 35 долларов.

АЛБАНИЯ

✓ ПЦР-тест не нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

ЧЕРНОГОРИЯ

✓ ПЦР-тест не нужен (от 12.01).

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

ТУНИС

✓ ПЦР-тест не нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

КИПР (с 1 марта)

✓ ПЦР-тест нужен.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза нужна.

СЕРБИЯ

✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.

✓ Самоизоляции по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

ПАНАМА

✓ Без виз.

✓ ПЦР-тест нужен, за 48 часов до вылета.

✓ Страна открыта для всех, кроме тех, кто был в ЮАР или Великобритании в последние 20 дней.

✓ Нужно соблюдать карантин по прибытии в Беларусь.

БРАЗИЛИЯ

✓ ПЦР-тест нужен, за 72 часа до вылета.

✓ Самоизоляция по прилете в Беларусь 10 дней.

✓ Виза не нужна.

✓ Одна пересадка через Париж.

Ну и список стран, куда можно летать, для самых отважных путешественников: Замбия, Руанда, Намибия, Уганда, Зимбабве, Гренада, Сент-Мартен, Коста-Рика, Бермудские острова, ЮАР, Багамы, Ямайка, Бора-Бора, Аруба, Кения.
 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с председателем Республиканской ассоциации туристических агентств Еленой Кудлаковой корреспондент агентства «Минск-Новости» составил список.
 
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