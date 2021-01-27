Беларусь и Россия: авторитарный узел можно разрубить только целиком

















Облетевшие мир кадры с российских протестных акций напоминают те, что поступали и продолжают с августа поступать из Беларуси. ОМОН в действии, избиения, задержание тысяч граждан, беспринципная телевизионная пропаганда, призванная напугать участников демонстраций, которых обвиняют в том, что они продали родину и действуют в интересах Запада…





Сходство действительно есть. В обеих странах люди выходят на мирные акции протеста против авторитарной политики много лет остающихся у власти лидеров, а важную роль в мобилизации участников протестного движения играет интернет. Кроме того, все началось с ареста популярного блогера.





На улицах многих российских городов появились бело-красно-белые белорусские флаги, звучал лозунг «Живе Беларусь!» и другие белорусские революционные лозунги. Это показывает, что Беларусь и ее мирная борьба с режимом Александра Лукашенко стали символом, ориентиром в том числе для противников Владимира Путина в России.





Официальные белорусские СМИ, освещая российские демонстрации, не скрывают своего удовлетворения и обращают внимание на все параллели с событиями в Беларуси. Лукашенко, стараясь гарантировать себе российскую поддержку на случай, если он утратит контроль над ситуацией, с самого начала убеждал Путина, что Беларусь — всего лишь разминка, а участники мирового заговора (США, Польша, Литва и прочие) на самом деле хотят нанести удар по России.





«Запад начал крестовый поход (…). Имейте в виду, следующими будете вы», — говорил Лукашенко в интервью российскому государственному каналу «Россия 1».





Теория о цветных революциях, которые охватывают одну страну за другой, подстегивая друг друга, пугает сейчас лидеров постсоветских авторитарных стран больше всего. Примером выступает здесь Арабская весна, когда в 2010-2012 годах начали, как костяшки домино, рушиться арабские авторитарные режимы: Тунис, Ливия, Египет… Революционная волна накрывала очередные государства, наводя страх на автократов всего мира.





Сейчас теория поверяется на практике в постсоветских реалиях. Россияне действительно ориентируются на пример мирной борьбы соседей, а утомленным, но не сдающимся белорусам придают сил российские протесты, вселяя надежды на победу. Если Путина свергнут, Россия перестанет поддерживать белорусский авторитаризм, и тогда дни Лукашенко будут сочтены. Если белорусы, в свою очередь, свергнут Лукашенко, это позволит противникам Путина в России чувствовать себя уверенн и решиться на длительные протесты.





Когда в 1994 году Лукашенко одержал победу на президентских выборах, он выступал с крайне антидемократическими и антизападными лозунгами, обещая восстановить советскую империю. Отсылки к советскому историческому наследию, превознесение достижений СССР, противопоставление его прогнившему Западу и постсоветской действительности — успешно использовать все это для обретения власти первым удалось Лукашенко. Он показал пример, а потом мутная волна посттоталитарного реваншизма накрыла все постсоветское пространство.





Россия с момента прихода к власти Путина следовала за Беларусью, повторяя и внедряя у себя очередные авторитарные «достижения» и решения режима Лукашенко. Уничтожение независимых СМИ, отказ от свободных выборов, всемогущество спецслужб, высокий уровень коррупции — все это есть и в России, и в Беларуси.





Именно поэтому российские протесты и лозунги как две капли воды напоминают белорусские. Именно поэтому Путин, ни минуты не колеблясь, поддержал Лукашенко, а протестующие в России ориентируются на белорусские примеры. Этот белорусско-российский авторитарный узел можно разрубить только целиком, иначе он не будет разрублен никогда.