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Режим уничтожит себя сам
Источник материала: Хартия'97
Режим уничтожит себя сам
В Беларуси может сработать эффект домино.
Этот режим действительно уничтожит сам. Главное, ему не мешать. Муравейко придумывает эскадроны смерти,
Правительство старается не отставать и рисует фантастические цифры роста экономики на следующую пятилетку, которые ничего, кроме желания покрутить пальцем у виска, не вызывают. Хотя бы потому, что раньше ни планы ни прогнозы не сбывались никогда. В условиях пандемии и системного внутреннего кризиса нужно какое-то «вундерваффе», чтобы эти планы хоть в какой-то степени воплотились в жизнь.
Сельское хозяйство живет на дотациях. Промышленность в долгах. ИТ уезжает из белорусской «стабильности и безопасности». Банковская система боится малейшего шока, чтобы не запустился эффект домино.
Точек роста или направлений прорыва как-то не видится. Реформ и приватизации не будет. Хотя бы для того, чтобы не выяснилось, что в Беларуси привлекательные государственные активы можно пересчитать на пальцах. И, возможно, уже одной руки.
Может быть, ставка на технологический прорыв или модернизацию? Но о результатах «модернизации» в чик-чирик стайле уже написано немало.
И власть продолжает закапывать саму себя.
Правительство подумало и решило, что нам с технологическим прогрессом не по пути. То ли в команде Головченко окопались настоящие мастера подрывной деятельности и саботажа, то ли, как всегда, сначала сделали, а потом подумали, но в декабре было принято постановление Совета Министров о процедуре закупок.
Этот документ прошел как-то буднично и незаметно, а зря.
В нем есть интересный пункт 2.81, которым устанавливается преференциальная поправка в 15 процентов для товаров, работ и услуг белорусского происхождения или стран, которым Беларусь предоставила национальный режим. Перечень опубликован на сайте МАРТа и не впечатляет: весь бывший СССР плюс Швейцария и Бангладеш.
Фактически правительство заставляет при госзакупках покупать белорусское дороже. О качестве мы не говорим. Как и о прорывных белорусских технологиях, за которыми выстроилась очередь страждущих.
Правительство своими руками вбивает еще один гвоздь в крышку гроба белорусской экономики, которую лишают доступа к тем самым западным технологиям. Впрочем, все в полном соответствии с заветами православного атеиста и одновременно адепта Иштар.
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В Беларуси может сработать эффект домино.
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