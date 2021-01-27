Источник материала: Хартия'97

Режим уничтожит себя сам 27.01.2021, 9:10

Фото: AP

В Беларуси может сработать эффект домино.

Этот режим действительно уничтожит сам. Главное, ему не мешать. Муравейко придумывает эскадроны смерти, Карпенков – концентрационные лагеря , Кочанова – письма спортсменов за Лукашенко, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

Правительство старается не отставать и рисует фантастические цифры роста экономики на следующую пятилетку, которые ничего, кроме желания покрутить пальцем у виска, не вызывают. Хотя бы потому, что раньше ни планы ни прогнозы не сбывались никогда. В условиях пандемии и системного внутреннего кризиса нужно какое-то «вундерваффе», чтобы эти планы хоть в какой-то степени воплотились в жизнь.

Сельское хозяйство живет на дотациях. Промышленность в долгах. ИТ уезжает из белорусской «стабильности и безопасности». Банковская система боится малейшего шока, чтобы не запустился эффект домино.

Точек роста или направлений прорыва как-то не видится. Реформ и приватизации не будет. Хотя бы для того, чтобы не выяснилось, что в Беларуси привлекательные государственные активы можно пересчитать на пальцах. И, возможно, уже одной руки.

Может быть, ставка на технологический прорыв или модернизацию? Но о результатах «модернизации» в чик-чирик стайле уже написано немало.

И власть продолжает закапывать саму себя.

Правительство подумало и решило, что нам с технологическим прогрессом не по пути. То ли в команде Головченко окопались настоящие мастера подрывной деятельности и саботажа, то ли, как всегда, сначала сделали, а потом подумали, но в декабре было принято постановление Совета Министров о процедуре закупок.

Этот документ прошел как-то буднично и незаметно, а зря.

В нем есть интересный пункт 2.81, которым устанавливается преференциальная поправка в 15 процентов для товаров, работ и услуг белорусского происхождения или стран, которым Беларусь предоставила национальный режим. Перечень опубликован на сайте МАРТа и не впечатляет: весь бывший СССР плюс Швейцария и Бангладеш.

Фактически правительство заставляет при госзакупках покупать белорусское дороже. О качестве мы не говорим. Как и о прорывных белорусских технологиях, за которыми выстроилась очередь страждущих.

Правительство своими руками вбивает еще один гвоздь в крышку гроба белорусской экономики, которую лишают доступа к тем самым западным технологиям. Впрочем, все в полном соответствии с заветами православного атеиста и одновременно адепта Иштар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .