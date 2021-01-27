Источник материала: Хартия'97

Ученые открыли необычные интеллектуальные способности у собак 27.01.2021, 8:59

Исследование провели в Университете Будапешта.

Венгерские ученые доказали, что некоторые, особо одаренные собаки способны выучить новые названия предметов, услышав их всего четыре раза. Правда, без практики они эти слова быстро забывают. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports .

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште уже два года реализуют на кафедре этологии проект "Семейные собаки". Для этого они ищут по всему миру талантливых собак, способных запоминать названия предметов без какого-либо формального обучения, а просто играя со своими хозяевами или в обычной жизни, как это делают дети, которые растут в семье.

Предварительные данные показывают, что большинство собак заучивают названия предметов только после длительных тренировок, но есть среди них такие животные, которые проявляют исключительные способности.

В эксперименте, о котором пишут авторы статьи, участвовали две такие одаренные собаки: бордер-колли по кличке Виски из Норвегии и йоркширский терьер по имени Вики Нина из Бразилии. Исследователи проверяли их способность выучить новое слово, услышав его всего четыре раза, и связать его с конкретным предметом, в данном случае — с определенной игрушкой.

"Мы хотели знать, при каких условиях одаренные собаки могут выучить новые слова. Чтобы проверить это, мы познакомили Виски и Вики Нину с новыми словами при двух разных условиях", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора исследования Клаудии Фугацца (Claudia Fugazza).

Первый вариант предусматривал обучение новым словам во время игры со своими хозяевами, которые четыре раза произносили название игрушки. Второй вариант, так называемый метод исключения, был более сложный. В задаче присутствовали семь игрушек с уже знакомыми собаке названиями, а также одна новая. Ученые проверяли способность собаки выбирать новый объект, услышав новое имя.

И в том и в другом случае обе собаки показали, что они могут выбрать новую игрушку, когда их владелец произносит новое имя, подтверждая, что собаки, так же, как и дети, могут выбирать путем исключения.

"Важно отметить, что в обоих условиях собаки слышали название новой игрушки только четыре раза", — говорит Фугацца.

"Такое быстрое обучение похоже на то, как человеческие дети приобретают свой словарный запас в возрасте двух-трех лет", — отмечает еще один автор статьи Адам Миклоши (Ádám Miklósi), глава кафедры этологии.

Однако, приобретенные знания, даже у одаренных собак оказались нестойкими. Если в проверочном тесте, проведенном через пару минут после прослушивания названий игрушек, собаки были успешными, они не узнали те же слова в повторных тестах, выполненных через десять минут и через час.

В контрольной группе из двадцати обычных собак ни одну не удалось обучить названиям новых предметов. По мнению авторов, это доказывает то, что способность заучивать новые слова присутствует только у ограниченного числа особо одаренных собак.

Недавно исследователи запустили еще один проект под названием Genius Dog Challenge, задача которого — выяснить, сколько новых слов могут выучить одаренные собаки за короткий промежуток времени.

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