|
Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси: 46 страниц с фото и видео
27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В нем описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.
Доклад «Коридор дубинок: путь белорусских властей» подготовили российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток.
На специальном
Один из заявителей Александр Бруханчик. Фото с сайта belarus.pytkam.net
«Всем нам троим разрезали ножом шорты в районе ягодиц и угрожали засунуть в анус гранату. Мне разрезали шорты и частично трусы, но они держались, и тело оголено не было. Также мне отрезали ножом волосы под корень, говоря что-то вроде «теперь в армию пойдешь», что было крайне унизительно, — рассказывает подробности Александр Бруханчик. — Нас то поднимали и били, то заставляли опять ползти из угла в угол и избивали»
Вы можете почитать о каждом пострадавшем:
— Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным, — описывается на сайте правозащитников. — Так, у одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии или угрозах сексуального характера и унижении. Другие посягательства со стороны правоохранителей включали в себя многочасовое пребывание задержанных в неестественных позах, а также содержание в переполненных камерах без воды и пищи. Большинство из этих тринадцати человек были прохожими, не принимавшими участия в акциях протеста против переизбрания президента Лукашенко.
Рентгеновский снимок руки одного из заявителей, Николая Новосельского. Фото с сайта belarus.pytkam.net
Отметим, что, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. Не было возбуждено ни одного уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)