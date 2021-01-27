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Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси: 46 страниц с фото и видео

27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В нем описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.

Доклад «Коридор дубинок: путь белорусских властей» подготовили российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток.

На специальном сайте описана истории каждого из пострадавших — с фотографиями побоев, с выдержками из эпикризов, с аудио- и видеосвидетельствами. 10 человек не скрывают свои имена, в некоторых случаях имена изменены. Многие из них содержались в изоляторе временного содержания и центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске.

Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси: 46 страниц с фото и видео

Один из заявителей Александр Бруханчик. Фото с сайта belarus.pytkam.net

«Всем нам троим разрезали ножом шорты в районе ягодиц и угрожали засунуть в анус гранату. Мне разрезали шорты и частично трусы, но они держались, и тело оголено не было. Также мне отрезали ножом волосы под корень, говоря что-то вроде «теперь в армию пойдешь», что было крайне унизительно, — рассказывает подробности Александр Бруханчик. — Нас то поднимали и били, то заставляли опять ползти из угла в угол и избивали»

Вы можете почитать о каждом пострадавшем:

История Анны Сороки

История камеры №19

История Александра Бруханчика

История Александра Ильясевича

История Алеся

История Николая Новосельского

История Виталия Прокопьева

История Антона Радовского

История Игоря Станкевича

История Артема Беляя

История Сергея Мельянца

История Никиты Шпаковского

— Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через «коридоры», когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным, — описывается на сайте правозащитников. — Так, у одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы. Некоторые пострадавшие сообщили о сексуальном насилии или угрозах сексуального характера и унижении. Другие посягательства со стороны правоохранителей включали в себя многочасовое пребывание задержанных в неестественных позах, а также содержание в переполненных камерах без воды и пищи. Большинство из этих тринадцати человек были прохожими, не принимавшими участия в акциях протеста против переизбрания президента Лукашенко.

Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Беларуси: 46 страниц с фото и видео

Рентгеновский снимок руки одного из заявителей, Николая Новосельского. Фото с сайта belarus.pytkam.net

Отметим, что, по официальным данным, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. Не было возбуждено ни одного уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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В нем описываются дела 13 человек, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года.
 
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