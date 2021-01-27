Класковский: «Протесты нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о том, к чему будет стремиться белорусский правитель.





– Напутствия, прозвучавшие из уст Александра Лукашенко при назначении новых руководителей 26 января, были весьма красноречивы, – пишет Александр Класковский. – Очевидно, что при помощи новых кадров он рассчитывает ужесточить государственную политику в разных сферах, окончательно раздавить политический протест.

Показательно, в частности, то, как Лукашенко наставлял вновь назначенного председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова: «У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа».

И только во вторую очередь Лукашенко упомянул о классических, как он выразился, задачах КГК в плане контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью.

Новому госсекретарю Совбеза , главе Брестской области, руководителю «Гродно Азота» Лукашенко, как следует из официальной информации, тоже ставил прежде всего политические задачи. Проще говоря, нацеливал на борьбу против своих политических оппонентов.

Борьбу с протестными настроениями, проведение политики репрессий Лукашенко сделал главной задачей государственного аппарата. В эти дни мы видим, как власти методично занимаются насаждением тотального страха.

Реальными сроками лишения свободы наказывают за давние и отнюдь не чудовищные деяния вроде разрисовки заградительных щитов силовиков еще на сентябрьской уличной акции. «До революции» за такое дали бы максимум 15 суток, теперь молодым людям лепят по полтора-два года колонии.

Раскручиваются уголовные дела против журналистов и других деятелей медиасферы, судят блогеров. Каждый день политизированная публика узнает о новых обысках и арестах (кто бы мог подумать, что и на этих наедут?) и гадает, кто станет следующей жертвой. Бояться должны все.

Стоит добавить, что российские протесты, вызванные арестом Алексея Навального, дают Лукашенко дополнительные козыри, аргументы в пользу своей жесткой линии. Прежде Кремль поучал белорусского партнера: мол, особо не жести, подумай про какой-то пряник недовольным типа общественного диалога, новой конституции.

Теперь Лукашенко может сказать в ответ: ну вот вы там у себя приняли в прошлом году новую конституцию — и что, разве помогло, разве уберегло от бунта? Короче, не учите жить, а лучше помогите материально. Да перенимайте мой передовой опыт удушения мятежа.

Протесты после выборов 2020 года, судя по всему, нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму. Теперь до конца своего правления он будет стремиться держать страну подмороженной.

Но страна сильно изменилась за прошлый год. «Заблудших», как именует Лукашенко не приемлющую его часть общества, стало очень много. Не факт, что их настрой на перемены удастся перемолоть. Многое покажет уже близкая весна.