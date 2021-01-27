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Под Гродно заметили птицу, которую много лет не видели в Беларуси: стояла в бурном потоке на тонких ножках (видео)

27.01.2021 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусы продолжают находить диковины там, где, кажется, уже все вычищено. На этот раз получилась оляпка, про которую вам могли рассказывать в школе, но ни разу не показывали. Биологи искали ее везде, нашлась она, конечно, в сторис. Редкое для нашей страны существо сняла Анна Лобач, тегнула «Ахову птушак Бацькаўшчыны» — птица стояла в бурном потоке на Августовском канале под Гродно. Там обрадовались: последний раз оляпку у нас видели 8 лет назад.

Это та самая оляпка, которая умеет задерживать дыхание и бегать по дну водоемов. В АПБ объяснили, что к нам они если и залетают, то, скорее всего, из балтийских стран или Скандинавии с наступлением там морозов. Держится на открытых участках неглубоких речек с быстрым течением и каменистыми отмелями. После 2012 года оляпок в Беларуси не видели. Возможно, из-за теплых зим им незачем было к нам летать.

Под Гродно заметили птицу, которую много лет не видели в Беларуси: стояла в бурном потоке на тонких ножках (видео)

А теперь, когда вы посмотрели это видео, отправляйтесь в беспокойный мир людей с их странными обычаями. Попробуйте вести себя как оляпка, стоя на ваших тонких ножках среди всех этих волн.

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Теги: Гродно
 
 
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Белорусы продолжают находить диковины там, где, кажется, уже все вычищено. На этот раз получилась оляпка, про которую вам могли рассказывать в школе, но ни разу не...
 
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