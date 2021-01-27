Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Очень важно, чтобы Facebook уведомил своих пользователей об этой утечке. Так можно уменьшить вероятность того, что многие из них могут стать жертвами различных попыток взлома или социальной инженерии», — написал Гал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 533 млн пользователей Facebook под угрозой Их номера телефонов продаются в Telegram.