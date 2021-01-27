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AliExpress рассказал, что чаще всего ищут покупатели из Беларуси

27.01.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

AliExpress рассказал, что чаще всего ищут покупатели из Беларуси
Фото: BigTunaOnline/ Shutterstock
Аналитики маркетплейса AliExpress подвели статистику поисковых запросов за 4-й квартал 2020 года и подсчитали, что наиболее активно искали на этой площадке пользователи из Беларуси.

На первом месте оказались серьги, на втором и четвертом – наушники и беспроводные наушники, соотвественно. Третье место занял запрос на поиск продукции компании Xiaomi. Пятое место - чехол для Iphone 11. На шестом месте - пульсоксиметр, актуальный прибор во время пандемии.
Последние четыре места в ТОП-10 распределились в следующем порядке: гель лак для ногтей, кольца, светодиодная лента, косметика.

В целом же за 4-й квартал 2020 года пользователи из Беларуси сделали почти 6,5 млрд поисковых запросов на AliExpress.
 
 
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