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AliExpress рассказал, что чаще всего ищут покупатели из Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: BigTunaOnline/ Shutterstock
На первом месте оказались серьги, на втором и четвертом – наушники и беспроводные наушники, соотвественно. Третье место занял запрос на поиск продукции компании Xiaomi. Пятое место - чехол для Iphone 11. На шестом месте - пульсоксиметр, актуальный прибор во время пандемии.
Последние четыре места в ТОП-10 распределились в следующем порядке: гель лак для ногтей, кольца, светодиодная лента, косметика.
В целом же за 4-й квартал 2020 года пользователи из Беларуси сделали почти 6,5 млрд поисковых запросов на AliExpress.
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ТОП-10 поисковых запросов.
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