Источник материала: UDF



Фото: BigTunaOnline/ Shutterstock

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так AliExpress рассказал, что чаще всего ищут покупатели из Беларуси ТОП-10 поисковых запросов.

На первом месте оказались серьги, на втором и четвертом – наушники и беспроводные наушники, соотвественно. Третье место занял запрос на поиск продукции компании Xiaomi. Пятое место - чехол для Iphone 11. На шестом месте - пульсоксиметр, актуальный прибор во время пандемии.Последние четыре места в ТОП-10 распределились в следующем порядке: гель лак для ногтей, кольца, светодиодная лента, косметика.В целом же за 4-й квартал 2020 года пользователи из Беларуси сделали почти 6,5 млрд поисковых запросов на AliExpress.