ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представлена электрическая версия фургона Peugeot Partner

27.01.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Легкие развозные фургоны в Европе уже не кажутся чем-то необычным и появляются в производственных гаммах все большего числа производителей. Среди них и концерн PSA, который продолжает переводить на электротягу младшие коммерческие фургоны на платформе EMP2 — вслед за Citroen e-Berlingo и Opel Combo-e батарейная модификация появилась и у нынешнего Peugeot Partner.


Новый e-Partner составит компанию более крупному e-Expert, а по части техники он не отличается от аналогичных версий фургонов Citroen и Opel. Это электромотор с 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента, разгоняющий «каблучок» до 100 км/ч за 11,2 секунды и максимальной скорости 130 км/ч (ограничена электроникой).


Батарейный блок расположен под полом кузова между передней и задней осью — емкости в 50 кВтч должно хватить на 275 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Полная зарядка от бытовой розетки займет минимум 15 часов, от настенного терминала — 5 часов, но от 100-киловаттного терминала постоянного тока получится в разы быстрее (восполнить энергию на 80% можно за полчаса).



Базовый вариант e-Partner — с кузовом длиной 4,4 м, но в гамме будет и удлиненная версия (4,75 м), располагающая до 4,4 кубометра грузового пространства. Грузоподъемность — 800 кг. Некоторыми функциями электромобиля (например, климат-контролем) можно управлять дистанционно с помощью приложения для смартфона, из других примечательных особенностей — селектор режимов движения (Eco, Normal и Power), с помощью которого можно изменять мощность и крутящий момент мотора, а также минимизировать использование отопителя или кондиционера.


Старт европейских продаж e-Partner намечен на четвертый квартал этого года. Стоимость в Peugeot пока не огласили.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн PSA продолжает переводить на электротягу младшие коммерческие фургоны на платформе EMP2 - вслед за Citroen e-Berlingo и Opel Combo-e батарейная модификация появилась и у...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС Беларуси сообщил о последствиях циклона «Ларс» в минувший вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by