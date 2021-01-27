Представлена электрическая версия фургона Peugeot Partner

Источник материала: Tut.by

Легкие развозные фургоны в Европе уже не кажутся чем-то необычным и появляются в производственных гаммах все большего числа производителей. Среди них и концерн PSA, который продолжает переводить на электротягу младшие коммерческие фургоны на платформе EMP2 — вслед за Citroen e-Berlingo и Opel Combo-e батарейная модификация появилась и у нынешнего Peugeot Partner.





Новый e-Partner составит компанию более крупному e-Expert , а по части техники он не отличается от аналогичных версий фургонов Citroen и Opel. Это электромотор с 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента, разгоняющий «каблучок» до 100 км/ч за 11,2 секунды и максимальной скорости 130 км/ч (ограничена электроникой).





Батарейный блок расположен под полом кузова между передней и задней осью — емкости в 50 кВтч должно хватить на 275 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Полная зарядка от бытовой розетки займет минимум 15 часов, от настенного терминала — 5 часов, но от 100-киловаттного терминала постоянного тока получится в разы быстрее (восполнить энергию на 80% можно за полчаса).









Базовый вариант e-Partner — с кузовом длиной 4,4 м, но в гамме будет и удлиненная версия (4,75 м), располагающая до 4,4 кубометра грузового пространства. Грузоподъемность — 800 кг. Некоторыми функциями электромобиля (например, климат-контролем) можно управлять дистанционно с помощью приложения для смартфона, из других примечательных особенностей — селектор режимов движения (Eco, Normal и Power), с помощью которого можно изменять мощность и крутящий момент мотора, а также минимизировать использование отопителя или кондиционера.





Старт европейских продаж e-Partner намечен на четвертый квартал этого года. Стоимость в Peugeot пока не огласили.