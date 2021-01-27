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«Ливерпуль» проиграет снова, «МЮ» не уступит «Арсеналу», «Динамо» примет «Витязь». Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Чалый: «Шпоры» совершенно точно будут играть с «Ливерпулем» агрессивно
Кто: Сергей Чалый, экономист.
Предыдущие пять ставок:
В этот раз ставит на матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», который состоится 28 января.
— «Ливерпуль» не может победить вот уже четыре матча кряду, равно как и забить гол, — отмечает Сергей. — Такие результаты — следствие усталости футболистов команды после чемпионского сезона, прерванного карантином и насыщенного играми в еврокубках и других турнирах.
К тому же, истощение футболистов — особенность работы тренера Юргена Клоппа на третий год в команде. Не секрет, что всех своих игроков он стремится сделать лучше, но выступать на пределе возможностей все время нельзя. И если в «Боруссии», предыдущей команде Клоппа, проблема была не столь очевидна из-за ставки клуба на продажу футболистов, и, соответственно, текучки игроков, то в «Ливерпуле» состав обновляется за счет точечного усиления позиций.
Клопп говорит, что команда выступает на девяносто процентов от возможностей, а оставшиеся десять — решающие в борьбе за чемпионство в Англии. Звучит, как дежурные слова. Но, вероятно, при полных трибунах именно такому коллективу, как «Ливерпуль», удавалось бы выжимать из себя те самые десять процентов… Без сверхусилий я не вижу «Ливерпуль» участником борьбы за чемпионство в этом году. Ему бы еще в четверку попасть по итогам сезона!
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Перед очной встречей с «Ливерпулем», проигравшим накануне «Бернли» дома (0:1), наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо искусно потроллил Клоппа: поздравил с прервавшейся серией домашних матчей без поражений на отметке 68 матчей при рекорде лиги, установленным «Челси» времен как раз Моуриньо — 86 побед дома.
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