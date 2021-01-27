ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Ливерпуль» проиграет снова, «МЮ» не уступит «Арсеналу», «Динамо» примет «Витязь». Наши прогнозы

27.01.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте эксперт Сергей Чалый объясняет, чем «Тоттенхэм» лучше «Ливерпуля», а спортивный комментатор Владислав Татур рассчитывает на игру с позиции силы со стороны «Манчестер Юнайтед» в борьбе с «Арсеналом». Журналист Кирилл Клименков отмечает невероятное достижение хоккейного минского «Динамо» и рискует, ставя против «зубров» в поединке с «Витязем».

Чалый: «Шпоры» совершенно точно будут играть с «Ливерпулем» агрессивно

Кто: Сергей Чалый, экономист.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: прошла, не прошла, не прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», который состоится 28 января.

— «Ливерпуль» не может победить вот уже четыре матча кряду, равно как и забить гол, — отмечает Сергей. — Такие результаты — следствие усталости футболистов команды после чемпионского сезона, прерванного карантином и насыщенного играми в еврокубках и других турнирах.

К тому же, истощение футболистов — особенность работы тренера Юргена Клоппа на третий год в команде. Не секрет, что всех своих игроков он стремится сделать лучше, но выступать на пределе возможностей все время нельзя. И если в «Боруссии», предыдущей команде Клоппа, проблема была не столь очевидна из-за ставки клуба на продажу футболистов, и, соответственно, текучки игроков, то в «Ливерпуле» состав обновляется за счет точечного усиления позиций.

Клопп говорит, что команда выступает на девяносто процентов от возможностей, а оставшиеся десять — решающие в борьбе за чемпионство в Англии. Звучит, как дежурные слова. Но, вероятно, при полных трибунах именно такому коллективу, как «Ливерпуль», удавалось бы выжимать из себя те самые десять процентов… Без сверхусилий я не вижу «Ливерпуль» участником борьбы за чемпионство в этом году. Ему бы еще в четверку попасть по итогам сезона!

Читать прогноз дальше

Перед очной встречей с «Ливерпулем», проигравшим накануне «Бернли» дома (0:1), наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо искусно потроллил Клоппа: поздравил с прервавшейся серией домашних матчей без поражений на отметке 68 матчей при рекорде лиги, установленным «Челси» времен как раз Моуриньо — 86 побед дома.

Новости дня
Новости разные
 
Ученые открыли необычные интеллектуальные способности у собак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by