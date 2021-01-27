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Цены на лекарства в Беларуси взяты под контроль

27.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на лекарства в Беларуси взяты под контроль

На контроле в Беларуси цены на лекарства. К мониторингу подключатся и сенаторы.

Сейчас в стране обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цену медпрепаратов. С января вместо нулевой применяется 10% ставка. А задача для всех органов госуправления – не допустить роста цен на социально значимые товары более чем на 4,9 %. За этим следит и Федерация профсоюзов.

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На контроле в Беларуси цены на лекарства. К мониторингу подключатся и сенаторы. Сейчас в стране обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цену...
 
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