Цены на лекарства в Беларуси взяты под контроль

Источник материала: ОНТ

На контроле в Беларуси цены на лекарства. К мониторингу подключатся и сенаторы.

Сейчас в стране обсуждают механизм, который сгладит влияние роста НДС на цену медпрепаратов. С января вместо нулевой применяется 10% ставка. А задача для всех органов госуправления – не допустить роста цен на социально значимые товары более чем на 4,9 %. За этим следит и Федерация профсоюзов.

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