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Семейный капитал в Беларуси увеличен

27.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семейный капитал в Беларуси увеличен

Семейный капитал в Беларуси пошёл на увеличение. Традиционно в начале года его индексируют.

Он возрос на 5,5%. Сейчас сумму в почти 24 тысячи белорусских рублей назначают семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. Ранее сообщалось, что программа семейного капитала в Беларуси продлена до 2024-го года. А с февраля на 10,5% вырастут и пособия по уходу за детьми до трёх лет. На первого ребёнка выплачивают почти 473 рубля, второго и последующих – чуть более 540. Перерасчет детского пособия связан с увеличением среднемесячной зарплаты. 

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Семейный капитал в Беларуси пошёл на увеличение. Традиционно в начале года его индексируют. Он возрос на 5,5%. Сейчас сумму в почти 24 тысячи белорусских рублей...
 
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