В Польше непогода оставила более 80 тыс. человек без электричества

Источник материала: ОНТ

Сильные метели прошли по востоку Польши – это стало причиной того, что порядка 81,6 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом пишет Wiadomosci.

Непогода, а именно циклон «Ларс», привела к повреждениям линий электропередач в разных регионах страны. Порывистый ветер и мощный снегопад накрыли трансформаторные подстанции.

За сутки местная противопожарная служба приняла почти 700 вызовов, делается все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

Накануне «Ларс» пришел в Беларусь – синоптики предупредили об этом заранее, объявив оранжевый уровень опасности.



Фото tokfm.pl

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