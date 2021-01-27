ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше непогода оставила более 80 тыс. человек без электричества

27.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Польше непогода оставила более 80 тыс. человек без электричества

Сильные метели прошли по востоку Польши – это стало причиной того, что порядка 81,6 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом пишет Wiadomosci.

Непогода, а именно циклон «Ларс», привела к повреждениям линий электропередач в разных регионах страны. Порывистый ветер и мощный снегопад накрыли трансформаторные подстанции.

За сутки местная противопожарная служба приняла почти 700 вызовов, делается все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.
Накануне «Ларс» пришел в Беларусь – синоптики предупредили об этом заранее, объявив оранжевый уровень опасности.

Фото tokfm.pl

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные метели прошли по востоку Польши – это стало причиной того, что порядка 81,6 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом пишет Wiadomosci. Непогода,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Представлена электрическая версия фургона Peugeot Partner
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by