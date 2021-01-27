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В Польше непогода оставила более 80 тыс. человек без электричества
Источник материала: ОНТ
Сильные метели прошли по востоку Польши – это стало причиной того, что порядка 81,6 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом
Непогода, а именно циклон «Ларс», привела к повреждениям линий электропередач в разных регионах страны. Порывистый ветер и мощный снегопад накрыли трансформаторные подстанции.
За сутки местная противопожарная служба приняла почти 700 вызовов, делается все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.
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Сильные метели прошли по востоку Польши – это стало причиной того, что порядка 81,6 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом пишет Wiadomosci. Непогода,...
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