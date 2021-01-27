В Украине 75% граждан недовольны государственным курсом

Источник материала: ОНТ

В Украине поднимается очередная протестная волна. 75% граждан недовольны государственным курсом.

Таковы данные опроса, который провёл Киевский международный институт социологии. При этом меньше всего жителей уверены в правильности действий на востоке страны и на Донбасе. Стремительно падает и рейтинг президента Зеленского – всего 19,8%. А ещё в декабре он был на пять позиций выше. Накануне, в день рождения главы государства, украинцы пришли к его резиденции с «подарками»: принесли платёжки за коммуналку. Рост тарифов уже привел к массовым акциям протеста. На улицы выходят как простые люди, так и предприниматели. На завтра они объявили новый Майдан.

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