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В столице Индии «тракторная демонстрация» закончилась беспорядками

27.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В столице Индии «тракторная демонстрация» закончилась беспорядками

По меньшей мере, один человек погиб и несколько ранены после жёстких столкновений индийских фермеров и полиции. В Нью-Дели «тракторная демонстрация» закончилась беспорядками.  

Тысячи фермеров приехали в город на сельхозтехнике и лошадях. Там их встретили полицейские. В ход пошли слезоточивый газ и дубинки. Аграрии протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. Они считают, что эти законы позволят индийским конгломератам полностью завладеть сельскохозяйственной отраслью и оставят их без работы.

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По меньшей мере, один человек погиб и несколько ранены после жёстких столкновений индийских фермеров и полиции. В Нью-Дели «тракторная демонстрация» закончилась...
 
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