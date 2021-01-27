В столице Индии «тракторная демонстрация» закончилась беспорядками

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере, один человек погиб и несколько ранены после жёстких столкновений индийских фермеров и полиции. В Нью-Дели «тракторная демонстрация» закончилась беспорядками.

Тысячи фермеров приехали в город на сельхозтехнике и лошадях. Там их встретили полицейские. В ход пошли слезоточивый газ и дубинки. Аграрии протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. Они считают, что эти законы позволят индийским конгломератам полностью завладеть сельскохозяйственной отраслью и оставят их без работы.

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