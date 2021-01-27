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МЧС Беларуси сообщил о последствиях циклона «Ларс» в минувший вторник

27.01.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший вторник, 26 января, наблюдались неблагоприятные метеорологические явления: дождь и снег, сопровождаемых ветром порывами до 19 м/с, вызванные циклоном «Ларс».

Как сообщает МЧС Беларуси, зафиксированы 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей: в Гродненской области – 56 случаев, 9 автомобилей; в Брестской – 18 случаев, 2 автомобиля; в Гомельской и Минской – по 3 случая. Пострадавших нет.

Работниками МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 75 автомобилей: в Гродненской области – 35 автомобилей, в Брестской – 22, в Минской – 16, в Гомельской и Могилевской – по 1 автомобилю.

По информации Белоруской железной дороги из-за налипания мокрого снега на стрелочных переводах произошла задержка в движении 13 поездов (до 50 минут).

В Могилевской области в результате выпадения осадков в виде дождя и обильного таяния снега были подтоплены 5 частных подворий в г. Осиповичи и 10 частных подворий в д. Тараново Могилевского р-на. Работниками МЧС и организаций проводились работы по откачке воды из подвалов частных жилых домов. Отселение не требуется.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 2198 населенных пунктов (из них 715 в Гомельской, 607 в Брестской, 444 в Гродненской, 292 в Минской, 116 в Могилевской и 24 в Витебской областях).

Для обеспечения электро-теплоснабжения категорированных и сельскохозяйственных объектов были задействованы 52 передвижных электрогенератора, из них 11 генераторов МЧС. По состоянию на 06-00 27.01.2021 остаются без электроснабжения 402 населенных пункта.

 
 
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В минувший вторник, 26 января, наблюдались неблагоприятные метеорологические явления: дождь и снег, сопровождаемых ветром порывами до 19 м/с, вызванные циклоном...
 
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