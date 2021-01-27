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Совокупный госдолг Украины в 2020 году достиг $90,26 млрд.

27.01.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совокупный государственный долг Украины вырос в 2020 году на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривне, составив соответственно $90,26 млрд и 2,551 трлн гривен.

Об этом во вторник сообщило министерство финансов Украины, передает ТАСС.

Как сообщает ведомство, в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил на 31 декабря 2020 года 1, 519 трлн гривен (около 53,72 млрд долларов), что равняется 59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг по данным Минфина составил 1,033 трлн гривен (36,53 млрд долларов).

В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около 90,46 млрд долларов).

 
 
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Совокупный государственный долг Украины вырос в 2020 году на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривне, составив соответственно $90,26 млрд и 2,551 трлн гривен.
 
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