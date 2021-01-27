Лукашенко попросил Китай покупать побольше калийных удобрений

Во время разговора Си Цзиньпин подтвердил, что Китай поставит в Беларусь необходимые объемы своей вакцины от COVID-19.





А Лукашенко попросил, чтобы Китай увеличил объемы закупки калийных удобрений. В ответ китайские партнеры заверили, что активно поработают над этим вопросом.





Как известно, основным партнером "Беларуськалия" сейчас является норвежская компания Yara. Ее руководство выразило тревогу по поводу увольнения бастующих с "Беларуськалия" и нарушения прав человека в Беларуси.



