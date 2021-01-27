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Госсекретарем США утвержден Энтони Блинкен

27.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сенат США проголосовал за назначение Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Давний советник президента Джо Байдена и один из авторов политики "перезагрузки" сегодня известен в Вашингтоне как сторонник максимально жестких мер в отношениях с Москвой.




Сам Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, дал понять, что пока рассматривает лишь одну сферу, в которой США и Россия могут сотрудничать - вопросы ядерного разоружения. Во всем остальном взаимодействие будет сведено к минимуму.

"Я бы сразу сказал, что президент Байден будет бороться против Путина из-за его агрессии", - так Энтони Блинкен обозначил в одном из интервью намерения новой администрации США

58-летний Блинкен окончил Гарвард и получил диплом юриста в Колумбийском университете. С 1994 по 2001 год он работал в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Клинтона, а с 2002 года занял должность главы аппарата комитета по международным делам Сената от Демократической партии. Комитет тогда возглавлял Джо Байден, и Блинкен достаточно быстро заимел репутацию его ближайшего советника.

Именно этот период нынешнему госсекретарю часто припоминают республиканцы в Конгрессе. В 2002 году Байден поддержал вторжение в Ирак, позднее выступил в поддержку военной операции в Ливии и заявил, что США должны проводить более агрессивную политику в Сирии. По утверждению газеты Washington Post, занять именно такую позицию политику посоветовал Блинкен, в свое время называвший вторжение в Ирак примером "жесткой дипломатии".
 
 
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Сенат США проголосовал за назначение Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. Давний советник президента Джо Байдена и один из авторов политики...
 
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