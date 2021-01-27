В Польше задержали вагон белорусских сигарет, замаскированных под ДСП













Примечательно, что контрабанда перевозилась в вагоне товарного поезда. По документам в вагоне перевозились плиты ДСП.





А на самом деле на плитах были уложены 8 тысяч пачек сигарет без польских акцизов на сумму 120 тысяч злотых (по сегодняшнему курсу Нацбанка – более 32 тысяч долларов).

Дальнейшее разбирательство по этому делу ведет Люблинское таможенное и налоговое управление в Бялой-Подляске.



