Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет. Об этом во вторник, 26 января, сообщаетсо ссылкой на аналитический отчет.





Отмечается, что южнокорейский гигант собирается значительно расширить свое производство полупроводников за счет автомобильной отрасли. В частности, для беспилотников Tesla сейчас разрабатывается процессор Extreme Ultraviolet в 5 нанометров.



