Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал









- На экспертизу животное мы еще не передавали, но по всем внешним признакам оно похоже именно на шакала. Исследование нас ждет впереди, но я не сомневаюсь, что оно лишь подтвердит наши предположения, - рассказал председатель областной структуры общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Марченко.





С 1 января 2021 года по новым правилам на шакала можно охотиться на законных основаниях.





И лесники, и охотники уже не раз встречали на территории Гомельской области шакалов, но не было никаких фото или видео-подтверждений.



