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Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал
Источник материала: Партизан
Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал. Об этом сообщает издание
- На экспертизу животное мы еще не передавали, но по всем внешним признакам оно похоже именно на шакала. Исследование нас ждет впереди, но я не сомневаюсь, что оно лишь подтвердит наши предположения, - рассказал председатель областной структуры общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Марченко.
С 1 января 2021 года по новым правилам на шакала можно охотиться на законных основаниях.
И лесники, и охотники уже не раз встречали на территории Гомельской области шакалов, но не было никаких фото или видео-подтверждений.
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Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал. Об этом сообщает издание «Гомельская правда».
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