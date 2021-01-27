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В Бресте у городского ЖКХ взыскали больше 2,5 тысяч рублей за повреждение машины

27.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде было доказано, что автомобиль пострадал из-за неправильно уложенной крышки канализационного люка.

Суд Ленинского района г. Бреста 15 декабря прошлого года рассмотрел гражданское дело по иску В. к КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» и КУП «Брестоблдорстрой» о взыскании ущерба, причиненного повреждением автомобиля, сообщила 26 января пресс-служба Брестского областного суда.

В сентябре 2020 года на перекрестке улиц в агрогородке Знаменка Брестского района истец наехала на канализационный люк, расположенный на проезжей части. Он оказался по центру днища автомобиля, днище ударилось о крышку люка, от чего в автомобиле сработали подушки безопасности, повредив обшивку автомобиля. Кроме того, сместился глушитель и его крепления, а также от удара глушителя произошла деформация кузова. Общая сумма ущерба составила 2 525 рублей 64 копейки.

Снимок носит иллюстративный характер

По факту причинения вреда сотрудники ГАИ провели проверку и пришли к выводу, что крышка люка расположена на проезжей части дороги с нарушениями СТБ 1219-2016, согласно которому отклонение верха корпуса люка смотрового колодца относительного уровня покрытия проезжей части не должно превышать двух сантиметров, пишет b-g.by

Истец просила взыскать ущерб с КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ».

Представитель ЖКХ попросил привлечь к участию в деле в качестве соответчика КУП «Брестоблдорстрой». Ходатайство было удовлетворено, но в иске к КУП «Брестоблдорстрой» суд отказал, поскольку данное предприятие не несет ответственности за эксплуатационное состояние канализационных люков.

Суд постановил взыскать с «Брестского ЖКХ» в пользу автомобилистки 2 525 рубля 64 копейки.

Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.
 
Теги: Брест
 
 
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В суде было доказано, что автомобиль пострадал из-за неправильно уложенной крышки канализационного люка.
 
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