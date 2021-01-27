Петр Мигурский: Сегодня Россия сдает экзамен на зрелость гражданского общества, тогда как Беларусь его успешно сдала









Практически во всем мире авторитет власти подвергается ревизии через нарастание протестных настроений. В демократических странах негативная реакция народа проявляется в отношении точечных ситуаций, созданных непродуманными действиями власть предержащих («закон об абортах» в Польше, «реформа пенсионной системы» во Франции, нашествие достойных представителей арабского мира на территорию развитых стран).





Несколько иная ситуация в государствах, захваченных диктатурой или авторитарными режимами - там ненависть граждан к руководству тотальная, и если пока удается ее временно «задушить», то в целом она приведет к смене режима и неотвратимой победе прогрессивных сил, но уже с трагическими последствиями для особо ретивых защитников власти и узурпаторов. И это не пафос - это исторический опыт (победу одного клана над другим за победу демократии не считать).





При этом, в авторитарных государствах попытки сохранения неограниченной власти группой лиц (Россия) или семьей (Беларусь) постоянно будут сталкиваться с нарастающим сопротивлением продемократически настроенных граждан.





Камуфлирование устремлений диктаторов (де-факто государственных преступников) к упрощению процедуры удержания власти через изменение законов, в первую очередь, Конституции, лишь растягивает по времени процесс ее смены. И для активных борцов за справедливость не важны личности протестных лидеров - важно достижение цели.





Сегодня Россия сдает экзамен на зрелость гражданского общества, и она обязательно добьется цели в организации демократического общества. Радует, что Беларусь этот экзамен успешно сдала - страна вышла из волшебства ложного авторитета антинародного режима, показала отношение к преступной организации государства, пройдя через смерти, аресты, штрафы, безработицу и нищету...

Сегодня для россиян и белорусов не так важны личности политических лидеров, будь то Алексей Навальный или Светлана Тихановская, которые стали символом демократических преобразований в наших странах. Конечно, протестные настроения в России более сложны по реализации, да и по содержанию - ведь многие свои беды не связывают с именем Президента страны.





А вот в Беларуси оценка однозначная - главная проблема нашего государства в одном человеке, который перешагнул через волю народа и захватил власть в стране, и имя этого человека Александр Лукашенко. Тотальное преследование инакомыслия еще вернется бумерангом его семье, и пора бы уже остановиться и попросить у народа проще я. Увы, не дано в силу особенностей характера, воспитания и амбиций этого человека.





События показывают, что в политическом плане белорусы оказались более созревшей нацией, чем россияне. Но и граждане России, которые видят свои проблемы в целом от власти (от Кремля в первую очередь), в будущем уже вряд ли будут с особым пиететом относиться к главе государства.





И в этом плане поддержка белорусов российских протестов, так же, как и поддержка россиянами белорусской оппозиции, закономерна и сближает народы. Когда власти говорят о братстве россиян и белорусов, они чрезмерно лукавят, ибо под этой дружбой подразумевают чиновничьи отношения между Кремлем и Дроздами с целью обоюдного укрепления своего могущества и личного обогащения. Но жизнь сегодня разворачивается в сторону приветствия протестных акций как в России, так и в Беларуси. Причем, во всем мире и демократическая общественность за скорейшие преобразования в политической жизни наших государств. Жыве Беларусь!







