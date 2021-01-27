ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Петр Мигурский: Сегодня Россия сдает экзамен на зрелость гражданского общества, тогда как Беларусь его успешно сдала

27.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Тотальное преследование инакомыслие ему вернется", -- пишет координатор Движения "За свободу" по Могилевской области Петр Мигурский.



Практически во всем мире авторитет власти подвергается ревизии через нарастание протестных настроений. В демократических странах негативная реакция народа проявляется в отношении точечных ситуаций, созданных непродуманными действиями власть предержащих («закон об абортах» в Польше, «реформа пенсионной системы» во Франции, нашествие достойных представителей арабского мира на территорию развитых стран).

Несколько иная ситуация в государствах, захваченных диктатурой или авторитарными режимами - там ненависть граждан к руководству тотальная, и если пока удается ее временно «задушить», то в целом она приведет к смене режима и неотвратимой победе прогрессивных сил, но уже с трагическими последствиями для особо ретивых защитников власти и узурпаторов. И это не пафос - это исторический опыт (победу одного клана над другим за победу демократии не считать).

При этом, в авторитарных государствах попытки сохранения неограниченной власти группой лиц (Россия) или семьей (Беларусь) постоянно будут сталкиваться с нарастающим сопротивлением продемократически настроенных граждан. 

Камуфлирование устремлений диктаторов (де-факто государственных преступников) к упрощению процедуры удержания власти через изменение законов, в первую очередь, Конституции, лишь растягивает по времени процесс ее смены. И для активных борцов за справедливость не важны личности протестных лидеров - важно достижение цели.

Сегодня Россия сдает экзамен на зрелость гражданского общества, и она обязательно добьется цели в организации демократического общества. Радует, что Беларусь этот экзамен успешно сдала - страна вышла из волшебства ложного авторитета антинародного режима, показала отношение к преступной организации государства, пройдя через смерти, аресты, штрафы, безработицу и нищету...
Сегодня для россиян и белорусов не так важны личности политических лидеров, будь то Алексей Навальный или Светлана Тихановская, которые стали символом демократических преобразований в наших странах. Конечно, протестные настроения в России более сложны по реализации, да и по содержанию - ведь многие свои беды не связывают с именем Президента страны.

А вот в Беларуси оценка однозначная - главная проблема нашего государства в одном человеке, который перешагнул через волю народа и захватил власть в стране, и имя этого человека Александр Лукашенко. Тотальное преследование инакомыслия еще вернется бумерангом его семье, и пора бы уже остановиться и попросить у народа проще я. Увы, не дано в силу особенностей характера, воспитания и амбиций этого человека.

События показывают, что в политическом плане белорусы оказались более созревшей нацией, чем россияне. Но и граждане России, которые видят свои проблемы в целом от власти (от Кремля в первую очередь), в будущем уже вряд ли будут с особым пиететом относиться к главе государства.

И в этом плане поддержка белорусов российских протестов, так же, как и поддержка россиянами белорусской оппозиции, закономерна и сближает народы. Когда власти говорят о братстве россиян и белорусов, они чрезмерно лукавят, ибо под этой дружбой подразумевают чиновничьи отношения между Кремлем и Дроздами с целью обоюдного укрепления своего могущества и личного обогащения. Но жизнь сегодня разворачивается в сторону приветствия протестных акций как в России, так и в Беларуси. Причем, во всем мире и демократическая общественность за скорейшие преобразования в политической жизни наших государств. Жыве Беларусь!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Тотальное преследование инакомыслие ему вернется", -- пишет координатор Движения "За свободу" по Могилевской области Петр Мигурский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дворцовые тайны: кому достанутся хоромы в Геленджике после Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by